CARMEDYA.COM – Audi, ikonik dört halkalı logosunu yeniden tasarlayarak ona yeni iki boyutlu görünüm kazandırdı.

Yeni logoda krom kaplı halkalar yerini, düz beyaz halkalar ve bu halkaları vurgulayan koyu siyah renge bırakıyor.

Yeni Logo Q8 e-tron ile başlayarak kullanılacak. Audi, güncellenen logosuyla birlikte yazı tipi stilini standartlaştırıyor artık otomobillerin model varyant bilgileri Audi Type yazı karakteriyle otomobilin B sütunlarında yer alacak.

Marka Stratejisti Frederik Kalisch, Yeni logo hakkında, “bu tasarım iki yeni trendi temsil ediyor; cesur, saf ve temiz” derken, Tasarımcı André Georgi ise, “Günümüzde krom halkalar yüksek kaliteyi temsil ediyor ancak biz “yeni kromu” bulduğumuza inanıyoruz. Yeni beyaz ve siyahın netliği kurumsal kimliğimizi kusursuz kılıyor. Halkaların etrafındaki ince siyah kenarlık, otomobilin boyası veya radyatör ızgarası ne olursa olsun tutarlı, üstün kaliteli bir görünüm sunuyor” dedi.