CARMEDYA.COM – Audi, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni nesil Audi A6’yı tanıttı. Audi ayrıca Cenevre’de ilk tümüyle elektrikli modelinin prototipini sergiledi. Sportif SUV, aynı zamanda daha uzun yolculuklara uygun bir menzile sahip.

Audi Cenevre’de yeni A6’yı tanıttı

Yeni A6, Audi’nin son derece başarılı lüks sedan modelinin sekizinci neslini temsil ediyor. Audi A6; iç mekanı, tümüyle dijital işletim sistemiyle kendi segmentinde çıtayı yukarı taşıyor. Kullanıcıya ses ve titreşimle geribildirim veren MMI dokunmatik işletim sistemi, hızlı ve kolay kullanım sunuyor. Sahip olduğu kapsamlı bağlantı ve sürüş destek çözümleri ise güvenlik ve konforu daha da ileri taşıyor. Otomobilin öne çıkan sürüş destek çözümleri arasında park asistanı ve yıl içerisinde daha da geliştirilecek olan garaj asistanının yanı sıra, otomobilin boylamasına ve yanal hareketini kontrol eden ve otomobilin dar şeritlerde ve kısmen kapatılmış yollarda dahi şeritte kalmasını sağlayan adaptif sürüş asistanı da yer alıyor.

Audi A6, yolda bir spor otomobil kadar atik ve bir kompakt kadar çevik ve bunda yeni ve dinamik dört tekerlekten yönlendirme sisteminin payı büyük. Sistem, direkt ve sportif direksiyon kontrolünü üst düzey denge ile bir araya getirirken, sedanın dönüş yarıçapını da yaklaşık 1,1 metre daraltıyor. Yeni süspansiyon konsepti, otomobilin yolun zeminine verdiği tepkileri incelikle yansıtıyor.

Audi, yeni A6’yı Avrupa’da iki güçlü motor seçeneğiyle piyasaya sürecek: 340 hp güce sahip 3.0 TFSI ve 210 kW 286 hp güç üreten 3.0 TDI. Her iki motorda da rahatlığı ve verimliliği artırmak için kısmi bir hibrit sistem standart özellikler arasında yer alıyor.

Tümüyle elektrikli SUV: Prototip Audi e-tron

Audi e-tron prototipi, markanın ürettiği ilk tümüyle elektrikli modelin bir önizlemesi niteliğinde. Özel olarak geliştirilen bir film malzeme ile kamufle edilen otomobil, yüksek gerilimli tahrik sistemi ile dikkat çekiyor. Otomobilin çarpıcı dış mekanının gerisinde ise, Audi’nin lüks sınıf modellerine eşdeğer bir bagaj hacmine ve beş kişinin rahatça sığabileceği bir iç mekana sahip, sportif yönüyle dikkat çeken, premium bir SUV yatıyor. Elektrikli quattro, uzun menzil ve gelişmiş şarj seçenekleri sayesinde, müşterileri otomobilin performansından ödün vermeyen, tümüyle elektrikli bir sürüş bekliyor. Audi e-tron’un seri üretim versiyonları, azami 150 kW kapasitesine sahip hızlı şarj istasyonlarında şarj edilecek. SUV’nin yolculuğuna devam edecek güce ulaşması için ise 30 dakika şarj olması yeterli.