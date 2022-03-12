Atak ve özel: Porsche Macan T

CARMEDYA.COM – Yeni Macan, daha önce sadece 911 ve 718 modellerinde kullanılan T harfini taşıyacak olan ilk dört kapılı Porsche spor otomobili oldu.

Porsche modelleri için T harfi, 1960’lardan bu yana benzersiz sürüş dinamiklerini temsil ediyor. ‘Touring’ anlamına geliyor ve özel ayar, özel donanım ve verimli motorlarıyla çok daha özel bir sürüş deneyimi sunan modelleri tanımlıyor. 1968’deki Porsche 911 T modelinin ruhuna sadık kalan Yeni Macan T, son derecede dinamik bir kurulum ve oldukça hafif iki litrelik turbo motor, atletik bir tasarım ve sportif bir sürüşü beraberinde getiren zengin bir standart donanımla Macan ve Macan S arasında konumlandırılıyor.

265 PS ile iki litrelik turbo motor

Macan T modelinin iki litrelik, dört silindirli turbo motoru, son derece atak sürüş özellikleri, düşük ağırlık ve kompakt tasarımı birleştirerek ideal bir ağırlık ve performans dengesi sunuyor. Macan S ve GTS modellerindeki 2,9 litrelik çift turbolu V6 motorla kıyaslandığında, Macan T modelindeki güç aktarma sistemi ön aksta 58,8 kg daha hafif. Bu, araca mükemmel bir kalkış performansı ve mükemmel viraj alma becerileri sağlıyor.

Macan T, 265 PS (195 kW) güç ve 400 Nm tork kullanıma sunuyor ve bu değerlerle aracın tasarımına uygun, heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Macan T, motorla uyum içinde çalışan ve hızlı vites geçişleriyle performanslı sürüşleri destekleyen yedi vitesli çift kavramalı şanzıman (PDK) ve Porsche Traction Management (PTM) olarak adlandırılan dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış. Geniş devir bandı boyunca sunulan yüksek tork değeri, tüm sürüş koşullarında etkin bir hızlanma performansı sağlıyor. Direksiyon üzerindeki mod düğmesi ve Sport Response tuşu dahil standart Sport Chrono Paketi ile donatıldığında, Macan T 0’dan 100 km/s hıza 6,2 saniyede ulaşıyor ve 232 km/s maksimum hıza sahip oluyor.

Ayarlanabilir özel şasi

Macan T, standart olarak Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile çelik süspansiyona sahip tek Porsche modeli ve 15 mm alçaltılmış gövde ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Ön akstaki viraj denge kolları daha rijit ve aracın şasi ayarı, araç ve güç aktarma sistemi için mükemmel süspansiyon oluşturmak üzere optimize edildi. Bu sayede çok hassas direksiyon tepkileri ve kıvrak yol tutuş özellikleri sunuyor.

Porsche Traction Management (PTM) özelliği de Macan T modelinin sürüş özelliklerine göre arka aks odaklı çalışmak üzere özel olarak uyarlandı. Ayrıca yeni bir özellik olarak PASM ve 10 mm daha alçak süspansiyon ile uyarlanabilir havalı süspansiyon opsiyonel donanımlar arasında yer alıyor. Ayrıca Porsche Tork Yönlendirme Sistemi Plus (PTV Plus) da opsiyonel olarak sunuluyor. Sistem, Macan T modelinin dinamik karakterine uyarlanarak sürüş dinamiklerini daha da keskinleştiriyor.

İçeride ve dışarıda çok özel detaylar

Macan T modelinin ön, yan ve arka kısımlarındaki Metalik Akik Grisi tasarım öğeleri, aracı ürün gamındaki diğer modellerden farklılaştırıyor. Özel kontrast renk; ön kaplamada, yan aynalarda, yanlarda, tavan spoylerinde ve arkadaki logolarda da kullanılıyor. Parlak siyah spor egzoz çıkışları ve yan cam çıtaları standart olarak sunulurken yanlarda siyah ‘Macan T’ logosu bulunuyor. Koyu titanyum renkte 20 inçlik Macan S jantları standart olarak sunuluyor. Gövde için opak, metalik ve özel olmak üzere 13 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Macan T modelinin iç tasarımı kendine özgü bir ambiyans ortaya koyuyor. Standart olarak sunulan sekiz yönlü elektrikli ve ısıtmalı spor ön koltuklar, siyah deri paketiyle birlikte özel döşemelerle donatılıyor. Ön koltukların ortaları ve arka yan koltuklar Sport-Tex Stripe deseni ile sunulurken her iki ön koltuk başlığında kabartmalı bir Porsche logosu bulunuyor. Dış tasarımda kontrast oluşturan özel renk, koltuklarda, koltuk başlıklarında ve direksiyon simidinde dekoratif gümüş dikişler şeklinde aracın içinde de devam ediyor.

Standart donanım ayrıca GT çok fonksiyonlu ve ısıtmalı spor direksiyon simidi ve ön konsolun üst kısmında Sport Chrono kronometreyi içeriyor. Kapı eşikleri standart siyah alüminyum ile kaplanıyor ve bir Macan T logosuyla süsleniyor. Bunun dışında karbon kaplamalı Race-Tex çok işlevli GT spor direksiyon opsiyonel olarak sunuluyor.

Macan T, cam görünümlü ve dokunmaya duyarlı yüzeyi ile yeni orta konsol ve 10,9 inç dokunmatik ekrana sahip çevrimiçi navigasyon sistem ile Porsche İletişim Yönetimi (PCM) gibi yeni unsurlara da sahip.

Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, “Bugün itibarıyla özel siparişe açılan yeni Porsche Macan T modeli Haziran ayından itibaren sahipleriyle buluşmaya başlayacak” açıklamasında bulundu.