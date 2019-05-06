Aston Martin’den elektrikli atağı: Rapide E

CARMEDYA – Dünyanın ilk sıfır emisyonlu spor otomobili Aston Martin Rapide E’nin örtüsü açıldı.

Aston Martin’in ilk elektrikli spor otomobili Rapide E üretime hazır hale geldi. Dünyanın ilk sıfır emisyonlu lüks otomobili olma özelliğine sahip olan Rapide E görücüye çıktı. ‘Williams Advanced Engineering’ şirketi işbirliğiyle ortaya çıkan Rapide E’ye yalnızca 155 kişi sahip olabilecek.

0-100 Km/s hız sadece 7 saniye

Tamamen elektrikli iki motor ile piyasaya girecek olan model, 602 beygir güç üretme kapasitesine sahip olacak. 800V’luk ve 65 kW-saat kapasiteli motor, 250 km/s’lik maksimum hız değerine ulaşabilecek. 0-100 kilometreye 4 saniyede çıkabilen Rapide E, tam şarj ile 322 kilometre yol kat edebiliyor. 950 Nm tork üretebilen çift elektrikli motor, elektrikli bataryasının azalması durumunda bile tam kapasite gibi performans sağlayabiliyor.

500 kilometre menzile sahip

Elektrikli otomobil sektörüne iddialı bir giriş yapan İngiliz efsanesi Aston Martin’in Rapide E modeli Galler’deki St Athan fabrikasında üretilecek. Bu fabrika, Aston Martin’in dünya çapındaki en büyük ikinci tesisi olma özelliği taşıyor. Rapide E, 400V’luk ve 50 kW’lık bir şarj ile 1 saat içerisinde bataryalarını tamamen doldurabiliyor. Eğer şarj işlemi 800V ve 100 kW-saat’lik bir istasyon ile yapılırsa da araç 500 km’lik menzil değerine 1 saat içerisinde kavuşuyor. Merakla beklenen Rapide E’nin 2019 sonlarına doğru satışa çıkması planlanıyor.

Rapide E’de motor ve aktarma organlarında yapılan üst düzey revizenin dışında gövde kısmında da bir takım değişiklikler yapıldı. Aeoredinamik jant ve lastikler sürüş dinamizmini arttırırken, otomobilde kullanılan hafif alaşımlar ve karbon kompozit malzemeler güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı tanıyor. Aston Martin mühendislik ekibinin son projesi olan Rapide E’de bulunan gövde kanatlarının genişliği, motorun ve fren disklerinin en etkili şekilde soğutulmasını sağlıyor.