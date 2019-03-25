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Aston Martin DBX zorlu testlerine devam ediyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Aston Martin’in ilk SUV modeli DBX, Pirelli’nin İsveç’teki test merkezinde zorlu kış şartlarına karşı uyum testlerinden geçiyor.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin’in ilk SUV’u, zorlu kış şartlarına karşı testlerden geçirilmeye devam ediyor. Aston Martin DBX, Mart ayının ilk haftası da Pirelli’nin İsveç’te yer alan ve Kuzey Kutup Dairesi’ne en yakın resmi test merkezindeydi. Pirelli’nin Flurheden Proving Ground’daki Ar-Ge Sottozero Merkezi, karlı ve buzlu yollarla kaplı zorlu kış şartlarında, araçların ekstrem testlerden geçirilmesine olanak tanıyor.  Aston Martin DBX’in prototipi, 2019 yılı ortalarında St Athan, Galler’de hayata geçirilecek. Aracın tam anlamıyla üretiminin başlayacağı yıl ise 2020.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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