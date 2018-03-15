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Artık o araçlar da şeridi kullanamayacak!

Yazan Kübra Yeşilkaya -
cakarli_arac

WWW.CARMEDYA.COM – Avrasya Tüneli girişinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü’nün içinde bulunduğu çakarlı aracı durduran ve işlem yapan polis memurunun görevden uzaklaştırılması, birçok kişinin tepkisini çekti.

Artık o araçlar da şeridi kullanamayacak!

cakarli_arac

Tepkilerini internet üzerinde imza kampanyalarıyla dile getiren birçok kişi polis memurunun görevine iade edilmesini isterken, bir destek de hukukçulardan geldi. Görevden almanın hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu söyleyen Avukat Cevat Kazma, polis memurunun yalnızca görevini yaptı. Görev yazısı olmayan hiçbir kamu aracının emniyet şeridini kullanma hakkı olmadığının altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde, Avrasya Tüneli girişinde içerisinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü’nün de bulunduğu ve emniyet şeridini ihlal eden, çakar lambalı bir araca ceza yazan polis memuru görevden uzaklaştırılmıştı. Olayın ardından birçok kişi sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. İmza kampanyası başlatan kişiler, polis memurunun yeniden görevine iade edilmesini istedi. Olayın ardından, polis memuru da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı’ndan davacı oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, görev yazısı olmayan hiçbir devlet kurumunun emniyet şeridini kullanma hakkının olmadığını dile getirdi.

Polis Memuru Sadece Görevini Yapmıştır!

İlgili aracın resmi bir araç olmadığını, kiralık bir araç olduğuna dikkat çeken Cevat Kazma, geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun çakarlı araçlar ile ilgili uyarılarını hatırlatarak, “Polis memuru kendisine verilen görevi yapmıştır. Kendisine hukuka bağlığından dolayı teşekkür etmek gerekiyor. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir.” diye konuştu.

Böyle bir durumun, hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu ifade eden Cevat Kazma, polis memurunun açığa alınmasını sağlayan, görevini engelleyen polis amirlerinin de hukuken sorumlu olduklarını ve yargılanmaları gerektiğinin altını çizdi.

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” devrinin Türkiye’de kapandığını söyleyen Cevat Kazma, bu şekilde yaptırım ve tehditlere yeltenenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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