Arabanızı hemen satmak için bunlara dikkat edin

Araç alım satım işleri bir hayli zorlu ve yorucudur. Bu süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak aslında biraz alıcı ve satıcıda biten bir olaydır. Peki aracınızı hemen satmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor?

Araba ilan sitelerini kullanın

Araba ilan siteleri aracınızı hızlı satma konusunda size yardımcı olacaktır Bu tarz sitelere günde milyonlarca kişi girmekte. Buda aracınızın satılma hızını biraz daha ileriye taşıyacaktır.

Aracınızı hakkında detaylı bilgi verin

Aracınızla ilgili ne kadar çok bilgi verirseniz, müşterileri o kadar çok kendinize çekersiniz. Ayrıca detaylı bilgiler tek tek gelecek olan soruları engeller. Sürekli soru cevaplamak zorunda kalmazsınız. Otomobilinizin markasını ve modelini net bir şekilde yazın. Kilometresini ve hasar durumunu da muhakkak belirtin. Hasar raporu ve benzeri bir belge elinizde varsa bunu da muhakkak ilana ekleyin.

Aracınızın fiyatını iyi belirleyin

Fiyat konusu özellikle ikinci el piyasasında çok önem arz etmekte. Bu durumda iyi bir fiyat aracınızın hızlı satılmasını kolaylaştıracaktır. Ancak iyi fiyat verirken aracınızı da yok fiyatına satmak anlamsız. Tüm pazarı değerlendirip uygun bir fiyatı kafanızda oluşturmanız gerekecek.

Aracınızı satma nedeninizi belirtin

Bu konu özellikle alıcılar tarafından sıkça sorulur ve çok merak edilir. Aracınız ile ilgilenen bir alıcı kesinlikle bu soruyu size soracaktır. Bu sebepten dolayı bu konuda muhakkak bir yorum yapın.

Bakım durumu çok önemli

Aracınızı hızlı satmak isterseniz bakım durumu çok önemli. Bakımlı bir aracınız varsa satış konusunda avantajlı olursunuz. Bakımlı aracınız, bir çok aracın arasında ön plana çıkacaktır.

Eksiklerini belirtin

Aracınızda bir eksik varsa bunu alıcıya muhakkak belirtin. Bu satıcı ve alıcı arasında güven bağı oluşturarak satışı hızlandıracaktır.

Yakıt tüketimi önemli

Yakıt tüketimi son dönemde artan akaryakıt fiyatlarından sonra fazlasıyla önem arz etti. Bu doğrultuda aracınızın ne kadar yaktığını iyi tespit edin. Kilometre başına kaç kuruş yaktığı, 100 kilometrede ne kadar litre yakıt tükettiği favori sorular arasındadır.

Ekstra donanımlar önemli

Aracınıza özel bir donanım yaptırdıysanız bunu muhakkak belirtin. Ekstra donanımlar aracınızı hızlı satmanıza yardımcı olan diğer kıstaslardandır. Bunun yanında aracınızı ilk satın alırken de donanımlı almanız size fazlasıyla katkı sağlayacaktır.

Borçsuz ve hacizsiz araç

Aracınızın üzerine herhangi bir rehin, borç veya haciz durumunun olmaması önemli. Böylelikle anlaşma sonucunda vergi daireleri ve benzeri yerler ile uğraşmadan aracınızın satışını gerçekleştirebilirsiniz.