Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH ile podyumda

CARMEDYA.COM – Yeni DS TECHEETAH pilotu Antonio Felix Da Costa, Antofagasta Minerals Santiago E-Prix’sinin kavurucu sıcağında ilk kez podyuma çıkarken, takım için ikinci sırayı elde etti.

Portekiz pilot 10. cepten start aldığı yarışta muhteşem bir performans sergileyerek liderliğe yükseldi ve son tura kadar liderliği sürdürdü. Ancak pilot, aşırı ısınan otomobili soğutmak ve yarışı bitirebilmek için son turda yavaşlamak zorunda kaldı.

Takım arkadaşı Jean-Éric Vergne 11. cepten start aldı. Yarışı podyumda bitirebilecek bir performans sergileyen pilot, aracın ön kanadında oluşan bir hasar nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

DS TECHEETAH Takım Sorumlusu Mark Preston yapmış olduğu değerlendirmede: “Bugün zafere oldukça yakındık. DS’e 50. E-Prix’sinde bir zafer hediye etmek harika olurdu. Yine de yarışı 2. sırada bitirdik ve elde etmiş olduğumuz sonuçtan çok memnunuz. Geçtiğimiz yıllardaki deneyimlerimizden biliyoruz ki; birincilik için kumar oynamaktansa güvenli ve garantili ikinciliğin puanları ile yarışı bitirmek çok daha avantajlı oluyor. Antonio ekiple harika bir başlangıç yaptı ve bu kadar hızlı olduğumuzu görmek harikaydı. Yaşadığı talihsizlik nedeniyle Jean-Éric yarışı bırakmak zorunda kalıncaya kadar her iki pilotumuzun da podyum için mücadele ettiğini görmek harikaydı.” dedi.

Yarış sonrası konuşan Xavier Mestelan Pinon, DS Performance Direktörü: “DS Automobiles’ın Formula E’deki 50. yarışı bizleri çok heyecanlandırdı ve pilotlarımız kazanmak için burada olduğumuzu gösterdi. Her ne kadar Jean-Éric için büyük bir hayal kırıklığı olsa da, Antonio’nun sergilemiş olduğu üstün performans sonrası elde etmiş olduğu ikincilik kadar otomobilimizin hızı da etkileyici ve bir o kadar da tatmin ediciydi. Bununla birlikte daha iyisini yapabilirdik. Her iki şampiyonluk ünvanını koruma hedefimize ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Yarışı ikinci sırada bitiren Antonio Felix Da Costa: “İlk kez podyuma çıkmak kadar birlikte henüz üç yarış geçirdiğimiz yeni takımımla zafer için mücadele ediyor olmak da harika. Yapmamız gereken çok şey var, çünkü aslında bugün kazanmış olmalıydık. Oldukça yeni bir ekibiz ve üstesinden gelmemiz gereken bazı şeyler var. Bugün enerjiyle ilgili bir hata yaptık. Aynı tempoyla gidebileceğimizi düşündüm ve bu yüzden liderliğe yerleştikten sonra da tempolu bir şekilde devam ettim. Ancak sonra ısı yönetimi için yarış sonunda tempoyu düşürmek ve yavaşlamak zorunda kaldım.” dedi.

Yarış dışı kalan Jean-Éric Vergne ise şunları söyledi; “Bugün yarışı kazanamadığım için hayal kırıklığına uğradım, oysa bunu yapabilecek durumdaydım. İlk üç turda pist çok kalabalıktı ve bu sırada ön kanadım hasar gördü ve yarışın sonuna doğru üçüncü sırada yarışırken ön kanat kırıldı ve yarışı bırakmak zorunda kaldım. Çok iyi bir tempoya ve yüksek bir enerjiye sahiptik. Kazanmaya oldukça yakındık. Yine de ekibimle gurur duyuyorum çünkü gerçekten hızlıydık ve bence bu bizim için olumlu bir şey. Sadece üç yarış ve dört puan var, ama etrafımda harika bir takım var ve motivasyonumuz oldukça çok yüksek. Bu yarıştaki ruh, tüm sezon sahip olacağımız ruh ile aynı: tam gaz.”