Anadolu Isuzu’dan 5 yeni atak

CARMEDYA.COM – Anadolu Isuzu, IAA Hannover 2018 Ticari Araç Fuarı’nda 5 yeni aracının ilk gösterimini yaptı. Standında Citiport 18, Citiport 12 HyPer, Novociti Life Premium, Visigo HyPer, Turquoise araçlarını sergiledi. Türkiye’de üretilen ilk yüzde 100 elektrikli kamyonu NPR 10 EV’nin de dünya lansmanını gerçekleştirdi.

Tüm dünyanın merakla beklediği IAA Hannover Ticari Araç Fuarı, 20-27 Eylül 2018 tarihlerinde düzenleniyor. Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 elektrikli kamyon NPR 10 EV, Isuzu Novociti Life Premium, Visigo ve Citiport otobüslerinin farklı versiyonları olacak.

Isuzu Citiport, yeni iki farklı versiyonuyla Hannover Fuarı’nda yer aldı. Citiport 18, yüksek yolcu kapasitesine sahip, özellikle yoğun hatlarda hizmet verebilen yapısıyla başta Doğu Avrupa olmak üzere tüm yurtdışı pazarlarında ve Türkiye’de müşterilerin beğenisine sunulacak.

Tek körük sistemiyle 18,200 mm uzunluğa sahip olan Yeni Citiport 18, toplamda 159 yolcu taşıma kapasitesine sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Elektrikli rampa, güç moduna sahip şanzıman ve engelsiz tasarım anlayışıyla rakiplerinden ayrılan Citiport 18 şehirlerin ve belediyelerin yüksek yolcu kapasiteli ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için üretildi.

Isuzu Visigo VIP paket birlikte sunuldu

Anadolu Isuzu standında sergilenen bir diğer önemli otobüs ise Citiport’un 9.0 lt’lik yeni HyPer versiyonu… Arazi şartları bakımından dik yokuşlara sahip olan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, ülkemizdeki belli başlı şehirlerde de ihtiyaçları karşılayabilecek olan Citiport 12 HyPer, 340 BG ve 1485 Nm performans değerlerine sahip.

Isuzu Novociti Life ise yeni Premium donanımıyla ilk kez IAA Hannover 2018’de sergilendi. Yeni Isuzu Novociti Life Premium, daha çok tasarımsal ve konfor artırıcı bir dizi değişiklikleri kapsıyor. Avrupa’yla birlikte Türkiye’de de satışına başlanan Novociti Life Premium, ısıtmalı sürücü koltuğu, ahşap görünümlü zemin, şerit uyarılı titreşimli direksiyon, yeni tasarıma sahip far ve stop lambaları, yeni torpido, yeni tavan kaplamaları, yeni yolcu koltuğu deseni, yolcu dayanma alanları ve 3’lü tutamaklar gibi eklentilerden oluşuyor.

Isuzu Visigo ise yeni HyPer versiyonuyla ziyaretçilerin karşısına çıktı. 6.7 lt’lik Cummins motora sahip olan Visigo HyPer, 320 bg güç üretiyor. Anadolu Isuzu’nun ‘midibüs’ segmentinde amiral gemisi olan Turquoise modeli ise fuarda 2+1 koltuk dizilimi, tuvalet ve ekstra konfor donanımı içeren VIP paketi ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.