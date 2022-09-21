Anadolu Isuzu IAA Transportation Hannover Fuarı’nda çevreci araçlarını sergiledi

CARMEDYA.COM – Anadolu Isuzu, pazardaki konumunu daha da geliştirme hedefi kapsamında IAA Transportation 2022 fuarına katılarak yenilikçi ve çevreci araçlarını tanıttı.

Anadolu Isuzu, ticari araç endüstrisinin en önemli etkinliği sayılan ve ticari araç markalarının ve ilgili yan sanayii şirketlerini bir araya getiren fuarda yeni Big·e ve CitiVolt 12 modellerinin yanı sıra tam elektrikli NovoCiti VOLT, alternatif yakıtlı Kendo 13 CNG ve orta boy otobüs segmentindeki temsilcisi Isuzu Grand Toro’yu sergiledi.

Tasarımı ve üretimi tamamen Türkiye’de gerçekleştirilen yüzde 100 elektrikli Big·e, lojistik ve taşımacılık çözümleriyle geliyor. Yaklaşık 4 metreküplük hacime ve 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip olan Big·e üç farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil imkanı sunuyor. Başlangıçta 60 km/h ve 80 km/h maksimum hızlara sahip iki farklı versiyonda sunulacak olan Big·e’nin en büyük avantajlarından birisi de, tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebilmesi. 3 ila 5 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilen Big·e Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki üretim tesislerinde üretilecek. Öncelikle şehir içinde son kilometre paket servis ve dağıtım hizmetleri sunan işletmelere yönelik pazara sunulacak olan Big·e, 2024 yılından itibaren satışa sunulacak.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, fuarda düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi: “Lansmanını gerçekleştirdiğimiz elektrikli aracımız Big·e ticari araçlardaki değişimin de güçlü bir simgesi. Anadolu Isuzu tarihinin önemli atılımlarından biri. Tamamen Türkiye’de ürettiğimiz, Anadolu Isuzu mühendisleri ve tasarımcıları tarafından hayata geçirilen Big·e ile iddialıyız. Ticari araçlarda oyun hızla değişiyor ve biz de oyun kuruculardan biri olarak biz gücümüzü, tecrübemizi ve iddiamızı Big·e ile ortaya koyuyoruz. Büyük şehirlerin ve birçok iş kolundaki işletmenin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdiğimiz Big·e, hem iş ihtiyaçlarına yanıt veren ideal boyutları, hem gücü hem de pratik özellikleri ile öne çıkıyor. Yakın gelecekte caddelerimizde, sokaklarımızda görmeye başlayacağımız Big·e’nin ülkemiz ve dünya kentlerinde çok sevileceğine inanıyorum.”

Arıkan, “mikro mobilite” alanında Anadolu Isuzu’nun gücünü ve iddiasını ortaya koyan yeni Big·e başta olmak üzere CitiVolt, NovoCiti VOLT, Kendo CNG ve Grand Toro modellerinin gördüğü ilgiden duydukları memnuniyeti ifade etti ve şunları söyledi: “Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu olarak küresel otobüs üretim endüstrisinin başlıca paydaşlarını bir araya getiren Hannover IAA Transportation Fuarı’nda yerimizi aldık. Ticari araç üretimi alanındaki birikim ve uzmanlığımız ile ürettiğimiz araçların büyük ilgi ve itibar görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Çayırova’daki akıllı fabrika özelliklerine sahip tesislerimizde ‘Terzi Usulü İmalat’ modeli ve yüzde 70’lere varan yerlilik oranı ile ürettiğimiz çevreci, yenilikçi, konforlu ve modern midibüs ve otobüslerimiz bugün dünya kentlerinde başarıyla hizmet veriyor.”

Arıkan şöyle devam etti: “Anadolu Isuzu olarak 40 yılı aşkın bir süredir ticari araç üretimi yapıyoruz. Üretim kalitemizi ve çeşitliliğimizi artıyoruz. Bu doğrultuda, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da pazarlardaki varlığımızı ve ürün çeşitliliğimizi geliştirerek bugünkü geniş ihracat coğrafyamıza ulaştık. Kesintisiz büyüme yolculuğumuzda ürettiğimiz otobüs ve midibüslerimizi dünyanın 45’ten fazla ülkesine ihraç ediyoruz. Anadolu Isuzu olarak, sürdürülebilirliği teknoloji ile birleştirerek sektörümüzdeki büyük değişimin öncüleri arasında yer alıyoruz. Biz trendleri sadece takip eden değil, yenilikçi teknolojileri etkin biçimde geliştiren ve uygulayan oyuncular ligindeyiz. Dünyada büyüme hedefimiz doğrultusunda ticari araç üretimindeki uzmanlığımızla yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki başarılarımızı önümüzdeki dönemde daha da artırmayı hedefliyoruz.”

CitiVolt

Anadolu Isuzu’nun IAA Hannover Taşımacılık fuarında sahne alan modellerinden biri de yeni ve 12 metrelik tam elektrikli modeli CitiVolt oldu. Tamamen elektrikli sürüş ve sıfır emisyon özelliklerine sahip olan CitiVolt, alçak tabanlı platformu ve geniş kapıları sayesinde yolcularına tamamen engelsiz bir erişim olanağı sağlıyor. Yüksek performanslı elektrik motoru ile gelen CitiVolt, ergonomik sürücü alanı ve kişiselleştirilebilir gösterge ekranına sahip.

Tam elektrikli NovoCiti VOLT

Şirketin geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı tam elektrikli midibüsü NovoCiti VOLT da IAA Transportation fuarında yer aldı. Dünyanın en prestijli tasarım yarışmaları arasında olan ABC Design Award’da Transportation kategorisinde ödüle layık görülen NovoCiti VOLT, 268kWh’lık batarya kapasitesi ile 350 km’ye varan menzile sahip. Aracın sahip olduğu sürücü puanlama sistemi sayesinde enerji tüketimininde maksimum operasyonel verimliliği sağlıyor.

Isuzu Kendo CNG

Avrupa’nın titiz emisyon normlarına tamamen uyumlu olan Kendo 13 CNG, eksiksiz bir güvenlik paketinin yanı sıra filo yönetimi, sürücü ve sürüş puanlama sistemi özellikleri ile öne çıkıyor. Isuzu Kendo CNG, yüzde 100 biyogaz uyumlu CNG motoru sayesinde emisyon salınımını çok ciddi oranlarda düşürüyor. Sürdürülebilirliği sayesinde işletmecisine pozitif katkı sağlıyor ve ülkelerin sürdürülebilir hedeflerine tamamen uyum sağlıyor.

Isuzu Grand Toro

Isuzu Grand Toro midibüs, yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle kısa ve orta mesafeli servis, turistik ve havaalanı taşımacılığı gibi alanlarda öne çıkıyor. 2300 rpm’de 206 HP üreten motoru ile yüksek performans ve Euro 6-E emisyon standartlarına uygun düşük emisyon avantajı sunan Grand Toro modeli, 37 koltuğa varan kapasitesi, ferah iç hacmi ve geniş bagaj kapasitesi ile büyük otobüslerin yeterince etkin ve verimli olmadığı kısa ve orta mesafe taşımacılık ihtiyacına yanıt veriyor. Anadolu Isuzu’nun yeni tasarım dilini de temsil eden Grand Toro 2021 yılında İtalya’da düzenlenen BIG SEE Awards tasarım ödüllerinde Ürün Tasarımı alanında Mobilite kategorisinde Silver A ödülüne layık görülmüştü.

Anadolu Isuzu Almanya pazarında büyük başarı elde etti

Anadolu Isuzu, dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük otobüs pazarı konumunda olan Almanya pazarındaki başarısını sürdürüyor. 2021 yılı sonunda yüksek adette teslimat gerçekleştirerek Almanya pazarına giren Anadolu Isuzu, ulaşım ve taşımacılık alanında oldukça yüksek standartlara sahip olan bu ülkede bu ölçekte otobüs ihracatı gerçekleştiren ilk Türk şirketi oldu. Şirket Almanya operasyonlarını daha da geliştirmeyi hedefliyor.