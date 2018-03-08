CARMEDYA.COM – Alpine, A110 Premiere Edition’ın spor otomobilinin üç yeni versiyonunu tanıttı. A110 Pure ve A110 Legende ile üretim serisini genişletti. Signatech tarafından geliştirilen A110 GT4 yarış otomobili ile yarış dünyasında Alpine adına yeni bir sayfa açıyor.

Alpine’den Cenevre’ye üç yeni versiyon

A110 Pure ve A110 Legende versiyonları, üretimi bin 955 adet ile sınırlı olan ve satışa sunulduktan beş gün sonra tamamı satılan A110 Premiere Edition ile aynı teknik özellikleri paylaşıyor. Her iki versiyon da aynı alüminyum yapıyı paylaşıyor. İkisi de 252 bg güç 1.8 litre motor, 7 ileri çift kavramalı şanzıman ve çift salıncaklı ön ve arka süspansiyona sahip.

Pure, dağ yollarında hafiflik ve vites hassasiyetinin yaşattığı sürüş keyfini bilen Alpine DNA’sından vazgeçemeyen müşteriler için tasarlandı. Légende ise günlük sürüşün yanı sıra uzun yolda da daha fazla zerafet ve detay sunuyor. 6 yönlü ayarlanabilir hafif Sabelt koltuklar, deri döşeme ve parlak karbonun uyumlu birleşimi standart donanım olarak sunuluyor.

Alpine’in motor sporları ortağı Signatech tarafından geliştirilen yeni yarış otomobili GT4, A110’un dikkat çekici çevikliğine ve yarış pisti performansına sahip en yeni modeli olarak dikkat çekiyor. GT4, A110 Cup ile birlikte A110’un ikinci yarış otomobili versiyonu oluyor. Alpine, A110 Cup’a göre daha yüksek motor gücü ve aerodinamik bastırma kuvvetine sahip olan A110 GT4 ile dünyanın en prestijli otomobil üreticilerine karşı yarış pistlerinde mücadele ediyor.

Az sayıda üretilen A110 GT4 modeli, 2019 sezonu öncesinde seri üretime geçmeden, 2018’in ikinci yarısı boyunca Avrupa’da yarışacak. Tüm A110 GT4 modeller için, Signatech fabrika desteğiyle müşteri ekiplerince kampanya yürütülecek. A110 Cup modeli, A110 yarış otomobilinin kendine özgü özelliği sayesinde, bir aksam kiti aracılığı ile yükseltilerek GT4 özelliklerini kazanabiliyor.

Pure ve Legende A110 serisine ekleniyor

A110 Pure, A110 Premiere Edition ile aynı heyecan verici ruh ile tasarlandı. Model aynı zamanda Avrupa yarış pistlerinde, 60 ve 70’lerdeki ralli dönemlerinde sayısız zafere imza atmış olan klasik Alpine modellerini hatırlatıyor. En yalın sürüş deneyiminin yanı sıra A110 Pure, 17 inç jant ve Premiere Edition’da da olan ve her biri sadece 13,1 kg ağırlığındaki tek parça Baselt spor koltuklar gibi ağırlıktan tasarruf edilmesini sağlayan özellikleri ile birlikte sunuluyor. Böylece A110 Pure 1.100 kg’dan hafif bir otomobil olma özelliğini elde ediyor.

Deri ve mikrofiber iç döşeme ve mat karbon fiber kabin çerçeveleri, modelin sportif tarzını öne çıkarıyor. Sürücünün Normal, Sport ve Yarış modları arasında tercih yapmasını sağlayan Alpine Mod Selektörü, Pure versiyonda standart olarak sunuluyor. Araçta aynı zamanda, iklim kontrollü klima sistemi, uydu navigasyonu, mySPIN cep telefonu bağlantısı, LED farlar ve arka lambalar mevcut.

Diğer yandan A110 Legende, zarif tasarımlı sofistike bir station wagon tarzına sahip. Altı yönlü ayarlanabilir konforlu koltukları, siyah veya kahverengi ful deri döşemesi ve parlak kaplamalı karbon fiber iç çerçevesi A110 Legende’ın günlük sürüşe yönelik stilini öne çıkarıyor. Ön, arka park sensörleri ve arka görüş kamerası gibi özellikler ise kolay kullanımını gözler önüne seriyor. Dikkat çekici iki renk tonuna sahip ‘Legende’ jantları ile orijinal A110 Berlinette 1600S jant tasarımını andırıyor. Ayrıca iki adet ek 18 inç jant tasarımı da mevcut.

A110 Legende’da aktif spor egzozu ve ısıtmalı koltuk seçenekleri de mevcut. Pure versiyonu gibi Legende da otomatik klima, uydu navigasyonu, mySPIN cep telefonu bağlantısı ve LED lambalar ile sunuluyor.

Alpine, Yeni A110 GT4 ile yarış pistlerine geri dönüyor

Yeni A110 GT4, Signatech tarafından geliştirildi, üretildi ve satışı gerçekleştiriliyor. GT4, Alpine markası için yeni bir gelişim basamağı. Alpine, Yeni A110 GT4 ile dünyanın en prestijli otomobil üreticileri ile rekabet etmek üzere yarış pistlerine geri dönüyor. A110 Cup versiyona göre daha güçlü ve daha fazla aerodinamiğe sahip olan GT4, A110 spor otomobilin en yeni versiyonu olarak öne çıkıyor.

Alpine’in FIA Dünya Dayanıklılık (Endurance) Şampiyonası programını ve Alpine Avrupa Kupası organizasyonunu yürüten ve aynı markanın motor sporları ortağı olan Signatech tarafından geliştirilen, üretilen ve satışa sunulan A110 GT4, A110 esas alınarak tasarlandı ve A110 ile aynı hafif alüminyum şasiye ve çift salıncaklı süspansiyona sahip.

Klimalı A110 GT4, standart versiyonu ile aynı 1.8 litre turbo şarjlı dört silindirli motora sahip. Signatech destekli müşteri ekiplerince sürüşü gerçekleştirilecek olan A110 GT4, 2018 sezonunun ikinci yarısında seçilmiş yarışlarda yer almaya başlayacak.