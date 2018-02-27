CARMEDYA.COM – Alpine A110’un her iki versiyon da aynı alüminyum yapıyı paylaşıyor. İkisi de 252 bg güç 1.8 litre motor, 7 ileri çift kavramalı şanzıman ve çift salıncaklı ön ve arka süspansiyona sahip.

Alpine A110’un yeni versiyonları Cenevre’de sergilenecek

Pure, dağ yollarında hafiflik ve vites hassasiyetini Alpine DNA’sından vazgeçemeyen müşteriler için tasarlamış. 6 yönlü ayarlanabilir hafif Sabelt koltuklar, deri döşeme ve parlak karbonun uyumlu birleşimi standart donanım olarak sunuluyor. Alpine ürün gamını üç yeni renk tamamlıyor: Parlak Beyaz, Okyanus Mavi ve Şimşek Gri.