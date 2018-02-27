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Alpine A110’un yeni versiyonları Cenevre’de sergilenecek

Yazan Kübra Yeşilkaya -
ALPINE A110

CARMEDYA.COM – Alpine A110’un her iki versiyon da aynı alüminyum yapıyı paylaşıyor. İkisi de 252 bg güç 1.8 litre motor, 7 ileri çift kavramalı şanzıman ve çift salıncaklı ön ve arka süspansiyona sahip.

Alpine A110’un yeni versiyonları Cenevre’de sergilenecek

Pure, dağ yollarında hafiflik ve vites hassasiyetini Alpine DNA’sından vazgeçemeyen müşteriler için tasarlamış. 6 yönlü ayarlanabilir hafif Sabelt koltuklar, deri döşeme ve parlak karbonun uyumlu birleşimi standart donanım olarak sunuluyor. Alpine ürün gamını üç yeni renk tamamlıyor: Parlak Beyaz, Okyanus Mavi ve Şimşek Gri.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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