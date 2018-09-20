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Alpina B6 Touring açık arttırmada satılacak

Yazan Kübra Yeşilkaya -
alpina

CARMEDYA.COM – Hem Alpina hem de bir E36 BMW hayranı iseniz, o zaman bu Boston Green 1998 B6 Touring modeli sizin için dikkate değer bir şey olabilir.

Otomobil oldukça özel

Araba, Alpina’nın Boston Green rengi ile bezenmiş. Fabrikadan çıkarken otomobil 5 ileri manuel şanzıman ve alçaltılmış süspansiyonlar ile çıkmış durumda. Otomobilde siyah portbagaj ayrıntıları dikkat çekiyor. Ayrıca 17 inç jantlar ve çift çıkışlı egzoz sistemide otomobili sportif göstermeye yetmiş.

İçeride, kumaş ve deri kombinasyonuna sahip koltuklar bulunuyor. JVC CD çalar, klima, Alpina direksiyon simidi ve özel kapı eşikleri gibi modele özgün ayrıntılar var. Otomobilin kalbinde ise 2.8 litrelik motor yer alıyor. Bu motor 240 HP güç üretiyor. 5 ileri manuel şanzıman ile kombine edilen bu motor 0-100 hızlanmasını 7 saniyenin altında yapıyor. Modelin kilometre sayacı ise 134 bin seviyesinde. Model açık arttırmada 12.500 Dolar’dan başlayan fiyatla satışa çıkacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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