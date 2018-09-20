Alpina B6 Touring açık arttırmada satılacak

CARMEDYA.COM – Hem Alpina hem de bir E36 BMW hayranı iseniz, o zaman bu Boston Green 1998 B6 Touring modeli sizin için dikkate değer bir şey olabilir.

Otomobil oldukça özel

Araba, Alpina’nın Boston Green rengi ile bezenmiş. Fabrikadan çıkarken otomobil 5 ileri manuel şanzıman ve alçaltılmış süspansiyonlar ile çıkmış durumda. Otomobilde siyah portbagaj ayrıntıları dikkat çekiyor. Ayrıca 17 inç jantlar ve çift çıkışlı egzoz sistemide otomobili sportif göstermeye yetmiş.

İçeride, kumaş ve deri kombinasyonuna sahip koltuklar bulunuyor. JVC CD çalar, klima, Alpina direksiyon simidi ve özel kapı eşikleri gibi modele özgün ayrıntılar var. Otomobilin kalbinde ise 2.8 litrelik motor yer alıyor. Bu motor 240 HP güç üretiyor. 5 ileri manuel şanzıman ile kombine edilen bu motor 0-100 hızlanmasını 7 saniyenin altında yapıyor. Modelin kilometre sayacı ise 134 bin seviyesinde. Model açık arttırmada 12.500 Dolar’dan başlayan fiyatla satışa çıkacak.