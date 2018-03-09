CARMEDYA.COM – 2018 senesi başında Audi Team ile anlaşan Ali Çapan, ilk yarışına 6 mart’da çıkıyor. Guiness’de 5 hız rekoru kıran ve rekorlar kitabına giren Ali Çapan, yeni rekorlara imza atmak için yeni takımı ile ilk yarışına çıkıyor.

Ali Çapan, Audi ile Daha da Hızlanacak

Abu Dabi Yas Marina Pisti’nde yaptığı süre ve yaptığı hızla Audi Team tarafından izlenmeye başlayan Çapan, 2017’nin son günlerinde gelen teklif ile yeni takımına geçti. 6 Mart tarihinde ilk resmi yarışına çıkacak. Antremanlara ve diyete çok önce başlamış.

Düzenlenen basın toplantısında otomobil basınının karşısına çıkan Ali Çapan, yarış kariyerini ve Audi Team’de yapmak istediklerini anlattı. “Daha önce de hızlıydım, Audi ile daha da hızlanacağıma inanıyorum. Daha önce yarıştığım takımların çok üzerinde bir yarış organizasyonun içinde olmak mutluluk verici. Son sistem otomobiller ile daha güçlü rakiplerin bir araya gelmesi ve bunların içinde bulunmam kendi adıma çok gurur verici. Evet ben hızlı bir pilotum ve bunu doğru yerde, kaliteli bir ekiple yapmak çok keyifli.” dedi.