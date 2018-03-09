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Ali Çapan, Audi ile Daha da Hızlanacak

Yazan Kübra Yeşilkaya -
ali çapan

CARMEDYA.COM – 2018 senesi başında Audi Team ile anlaşan Ali Çapan, ilk yarışına 6 mart’da çıkıyor. Guiness’de 5 hız rekoru kıran ve rekorlar kitabına giren Ali Çapan, yeni rekorlara imza atmak için yeni takımı ile ilk yarışına çıkıyor.

Ali Çapan, Audi ile Daha da Hızlanacak

Abu Dabi Yas Marina Pisti’nde yaptığı süre ve yaptığı hızla Audi Team tarafından izlenmeye başlayan Çapan, 2017’nin son günlerinde gelen teklif ile yeni takımına geçti. 6 Mart tarihinde ilk resmi yarışına çıkacak. Antremanlara ve diyete çok önce başlamış.

Düzenlenen basın toplantısında otomobil basınının karşısına çıkan Ali Çapan, yarış kariyerini ve Audi Team’de yapmak istediklerini anlattı. “Daha önce de hızlıydım, Audi ile daha da hızlanacağıma inanıyorum. Daha önce yarıştığım takımların çok üzerinde bir yarış organizasyonun içinde olmak mutluluk verici. Son sistem otomobiller ile daha güçlü rakiplerin bir araya gelmesi ve bunların içinde bulunmam kendi adıma çok gurur verici. Evet ben hızlı bir pilotum ve bunu doğru yerde, kaliteli bir ekiple yapmak çok keyifli.” dedi.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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