CARMEDYA.COM – 33 yıl aradan sonra pistlere geri dönen Alfa Romeo, 2018 Formula 1 Şampiyonası’nda kullanacağı yeni otomobili C37’yi tanıttı.

Formula 1 Şampiyonası’na yaklaşırken tanıtılan C37, ilk test sürüşüne 26 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında Barselona’daki Katalunya Pisti’nde çıkacak.

2018 Formula 1 Şampiyonası’nda mücadele edecek otomobil, son teknoloji Ferrari güç ünitesi ve aerodinamik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Dört Yapraklı Yonca Piste Çıkıyor

Tarihi Quadrifoglio (Dört Yapraklı Yonca) sembolü, markanın yeni otomobili C37’nin kaputu üzerinde de yer alıyor.

1923’ten bu yana Alfa Romeo’nun yüksek performanslı araçlarında yer alan efsane ‘şans sembolü’ Quadrifoglio amblemi 15’inci Targa Florio Şampiyonası’nı kazanan ‘RL’ yarış otomobiline de ufak bir gönderme.

1925 yılında Monza’da düzenlenen ilk Motor Sporları Dünya Şampiyonası’nda zafere ulaşan Alfa Romeo’nun, beş Dünya Şampiyonluğu’ndan ilkini kazanan Brilli Peri’nin ‘P2’ aracında da Dört Yapraklı Yonca bulunuyordu. Şans sembolü, 1950 ve 1951’de ilk iki Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda zafere ulaşan ünlü ‘Alfettalar’, Alfa Romeo 158 ve 159’da da yer aldı.

Bugün bu efsanevi sembol, Alfa Romeo felsefesinin devam eden gücünü ve başarısını gösteriyor.

Alfa Romeo 2018 sezonunda Marcus Ericsson ve Charles Leclerc pilotajında pistlerde mücadele etmeye hazırlanıyor