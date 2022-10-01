Alfa Romeo Tonale’nin dünya tanıtımı Türkiye’de gerçekleşti

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo markasının dönüşümünü işaret eden kompakt SUV’u Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçeneklerinin lansmanı uluslararası basının da katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü’nün ev sahipliğindeki organizasyona; Alfa Romeo Global Pazarlama ve İletişim Başkanı Francesco Calcara ve Ürün Başkanı Daniel Guzzafame de katıldı.

Tonale’nin, 1.5 litrelik, 160 HP’lik Hibrit motorlu özel serisi “Edizione Specile” temmuz ayında ön siparişe açılmıştı.

Tonale; kim ayından itibaren ise Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere üç farklı donanım seviyesi dizel ve hibrit motor seçenekleri ile bayilerdeki yerini alıyor.

1910 yılından bu yana sporcu DNA’sına sadık kalan ve otomotiv tarihine damga vuran modelleri hayata geçiren markanın dönüşümünü simgeleyen Tonale, teknolojik, yeni nesil ve küçük hacimli motor seçenekleriyle Türkiye pazarında iddialı bir giriş yapıyor.

Stellantis birleşmesi sonrasında en çok yatırım yapılan markalardan biri olan Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato’nun önderliğinde grubun global premium markası olma nosyonuyla yükselişini sürdürüyor. Şirketin açıklanan stratejilerinde önemli bir adım olan Tonale, bugüne kadar markanın spor otomobil tutkunlarına hitap eden modellerinin aksine küçük hacimli motor seçenekleriyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

“Tonale bu yolculuğun kilometre taşlarından biri olacak”

Türk basın mensuplarıyla özel bir video mesaj paylaşan Jean-Philippe Imparato, Alfa Romeo’nun Türkiye’deki potansiyeline dair konuştu.

Imparato yaptığı açıklamada; “Türkiye ise EMEA bölgesindeki en yüksek potansiyel pazarlardan biri ve Tofaş, Stellantis’in hem ticari hem de endüstriyel anlamda önemli bir ortağı. Türkiye Alfa Romeo için çok önemli bir Pazar. Bu nedenle Alfa Romeo Tonale’nin uluslararası lansmanını İstanbul’da gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Alfa Romeo yeni ürün gamı ile Türkiye premium pazarında önemli oyunculardan biri olacak. Tonale de bu yolculuktaki önemli kilometre taşlarından ilki. Sizlere Tonale ile harika bir etkinlik ve sürüş deneyimi diliyorum” dedi.

“Türkiye, Alfa Romeo için Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ndeki en fazla büyüme potansiyeline sahip ülkelerden biri”

Toplantıdaki konuşmasında Türkiye’nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesindeki en büyük büyüme potansiyeline sahip pazarlar arasında olduğuna değinen Alfa Romeo Global Pazarlama ve İletişim Başkanı Francesco Calcara “1910’dan beri İtalyan Sportifliğini temsil eden Alfa Romeo, Stellantis grubunun “global premium” markası ve Tonale, küresel bir otomobil. Alfa Romeo Tonale, Avustralya’dan Japonya’ya, Amerika’dan Çin’e, tüm global pazarlarda yer alacak. Bu sebeple de Avrupa ve Asya’nın buluşma noktası olan İstanbul, Tonale’yi tanıtmak için mükemmel bir yer.” diye konuştu.

“Alfa Romeo’nun ‘0’dan 0’a Stratejisi’nin ilk ürünü Tonale Hybrid”

Calcara ayrıca; “Alfa Romeo, yüzde 0 Elektrikli Araçtan 2027’de yüzde 0 emisyona” felsefesiyle ilerliyor. Markamız karbon nötr olma yolunda otomobil endüstrisinin en hızlı markası olmayı hedefliyor. 0 emisyona giden yolda markanın yol haritası çok net. 2023 yılında Tonale’nin şarj edilebilir hibrit versiyonu satışta olacak. 2024 yılında ise markanın elektrikli motor gamının yanında ürün gamında yer alacak içten yanmalı motorları satışa sunacağız. 2025’te ise Alfa Romeo’nun ilk tamamen elektrikli modeli tanıtılacak ve plan dahilinde Türkiye pazarında da satışa sunulacak. 2027 yılından itibaren ise Alfa Romeo ürün gamının tamamı elektrikli olacak ve markanın 0 emisyon hedefine ulaşmış olduğunu göreceğiz” dedi.

Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü

“Önceliğimiz hizmet kalitesi ve en iyi müşteri deneyimi”

Türkiye’de kompakt SUV’ların Premium Otomobil Pazarı’nın yüzde 21,5’lik pay ile en büyük segmentini oluşturduğunu söyleyen Özgür Süslü ise şunları söyledi; “Türkiye pazarının müşteri taleplerine ve vergi sistemine uygun küçük hacimli motorları ile Tonale, pazarın en önemki segmentinde Alfa Romeo’nun iddiasını ortaya koyacak. Alfa Romeo markası olarak önceliğimiz satış adedinden ziyade hizmet kalitesi ve en iyi müşteri deneyimi. Bu yaklaşımımızı müşterilerimizin ödüllendirdiğini görüyoruz. Tonale’nin ürün gamına eklenmesi ile yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın satış rakamını geride bıraktık. Bu yıl sonunda ise geçtiğimiz yılın beş katından fazla satış adedine ulaşacağımızı öngörüyoruz. Özetle Alfa Romeo markası için Türkiye’de yeni ve büyümeye işaret eden bir dönem, Tonale ile başlıyor.”

İlk 100 Tonale 15 dakikada tükenmişti

Özgür Süslü ayrıca; “Mart 2022’de ilk gösterimi yapılan Tonale, Avrupa genelinde büyük ilgi gördü. Mart ayından bu yana Avrupa’da 20 bini aşkın sipariş almış olması heyecan verici. Tonale’yi ülkemizde Temmuz ayında ön siparişe açtık. İlk 100 aracımızın, markamızın Online Satış Kanalı “online.alfaromeo.com.tr” üzerinden 15 dakika gibi kısa bir sürede tükenmesi ülkemizde de modele olan ilginin göstergesi oldu. Ürün gamımıza dizel motor seçeneğinin ve ileriki dönemde şarj edilebilir hibrit versiyonların da katılması ile pazarın olumlu reaksiyonunun daha da hızlanmasını bekliyoruz.” dedi. Süslü ayrıca “Tonale’nin, bugünden itibaren Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi ve biri hibrit diğeri dizel olmak üzere iki farklı motor alternatifi bayilerdeki ve yine online satış kanalımızdaki yerini alıyor.” dedi.

Sınıfında 1.6 litre dizel motora sahip tek premium model: Tonale

Tonale’nin Premium pazarda sınıfında 1.6 litre dizel motora sahip tek model olarak ayrıştığına da değinen ve Türkiye’de kompakt SUV pazarının yüzde 30’unu dizel motorların oluşturduğunu söyleyen Süslü; “Dizel, Türkiye pazarı için ayrı bir öneme sahip. Pazar araştırmalarından da biliyoruz ki Türkiye’de otomobil satın alanların yüzde 50’sine yakını bir sonraki otomobil tercihlerini de dizelden yana kullanıyor. Özellikle şirketler ve uzun yol yapanlar açısından Tonale’nin önemli bir alternatif olacağına inanıyorum.” dedi.

“Tüm zamanların en teknolojik Alfa Romeo’su Tonale, markanın DNA’sını teknoloji ve elektifikasyonla birleştirdi”

Lansmanda konuşan Alfa Romeo Ürün Direktörü Daniel Guzzafame ise “Tonale’yi büyük bir titizlikle tasarladık. Kalite, dayanıklılık ve teknolojik öğeleri içeren tüm geliştirmelerimizde 15 Bin saatlik sanal simülasyonlarla gerçekleşti. Sanal testlere ek olarak farklı noktalardaki yol şartlarında 4 milyon km araç yol testleri yapıldı. Böylelikle Tonale’nin gerçek bir Alfa Romeo ve Premium bir SUV olmasını sağladık” dedi. Alfa Romeo Tonale’nin, segmentinde bir ilk olan toplam 22,5 inçlik 2 büyük ekrandan oluşan sofistike, smooth ve sezgisel bir kullanım sunan İnsan Makine Arayüzü’nden (HMI) oluşan yeni bir bilgi-eğlence sistemi sunduğuna da değinen Guzzafame “Tonale’de gösterge panelinin ortasında yer alan geleneksel “teleskopik” tasarımıyla, otomobilin tüm verilerine ve otonom sürüş teknolojileri ayarlarına erişim sağlayan tamamen dijital 12,3 inç TFT ekran bulunuyor. Ön konsolun ortasına yenilikçi 10,25 inçlik dokunmatik ekran güncel akıllı telefonlarla benzer kullanım arayüz ile kullanım kolaylığı sunuyor. Tonale kullanıcıları Alfa D.N.A., radyo, medya, telefon, uydu navigasyon, klima, bağlantılı hizmetler ve ADAS olmak üzere menülere kolaylıkla ulaşılabiliyor” dedi.

Tonale Hibrit, 160 Hp’lik Motorla “Türkiye Pazarında Segmentinin En Güçlü Hibriti”

Daniel Guzzafame konuşmasının devamında şunları söyledi; Alfa Romeo markasının ilk kompakt SUV’si olan ve aynı zamanda Elektrikli çekiş sistemine sahip ilk modeli de olan Tonale’nin 160 beygir gücünde ve sınıfının en güçlü hibrit seçeneği hakkında da bilgi paylaştı. Bu çevreci versiyonun düşük C02 emisyonunu sportif sürüş deneyimi ile birleştirdiğini vurguladı. 7 ileri otomatik şanzımanla kombinlenen hibrit Tonale’ler 1.5 litre 160 HP’lik değişken geometrili Turbo motor ve 48volt “P2” elektrik motorlu hibrit versiyon ile satışa sunuluyor. Bu versiyon performansını yeni, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor.”

“Yüksek performans ve düşük kullanım maliyetleri”

Guzzafame, Tonale ürün gamına eklenen, 130 HP güç ve 320 Nm torka sahip 6 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ve önden çekiş sistemiyle eşleşmiş yeni 1,6 litre turbo dizel motor seçeneği hakkında da bilgiler verdi. Alfa Romeo’da performansın öncelikli olduğuna değinen Guzzafame “Tonale’nin dizel motorlu versiyonu önden çekişli, çift kavramalı, 6 vitesli Alfa Romeo otomatik şanzımanla tamamlanıyor. Bu nedenle 2000 bar’a kadar arttırılmış ray basıncı ve yeni tip enjektörler sayesinde maksimum gücün 130 beygire kadar ulaşmasını sağlıyor. Değişken geometrili turbo ise (VGT), inanılmaz bir esneklik, yakıt tasarrufu ve düşük emisyon sunuyor. Altı ileri alfa romeo çift kavramalı şanzıman (TCT), hızlı ve net vites geçişleri ve kesintisiz çekiş aktarımı sağlıyor.

“Yalın ve müşteri odaklı donanım paketleri”

Tonale oldukça sade bir ürün gamı ile pazara sunuluyor. Her bir donanım paketi ayrı müşteri grubunu hedefliyor. Örneğin giriş paketi Sprint ile ulaşılabilir fiyata sportif bir tasarım arayanlar hedefleniyor. Sprint’den itibaren tüm ürün gamında akılla adaptif sürüş yardımcısı gibi ileri güvenlik donanımları standart olarak yer alıyor. Ti üst düzey donanımı ayrıcalıklı ve şık bir dış tasarım ile birleştiriyor. Ti paketinden itibaren led matrix farlar, ambians aydınlatma, elektrikli açılı bagaj kapağı gibi Alfa Romeo markasının ayırt edici özelliklerini sunuluyor. Veloce ise üst düzey donanımı maksimum sportiflik ile birleştiriyor. Veloce paketi, çift aşamalı elektronik süspansiyon, Brembo sabit fren kaliperleri, 19 inç elmas kesim alaşım jantlar, karartılmış arka camlar, alkantara iç döşeme, aluminyum vites kulakçıkları gibi fonksiyonel ve estetik özellikleri birleştirerek maksimum sportifliği yansıtıyor.

Yeni Adas Sistemleri, 2’nci Seviye Otonom Sürüş

Tonale, sürüş keyfini engellemeden maksimum sürüş güvenliği sunmak üzere; hızlanma, fren ve şerit takibini otomatik yöneten 2’inci seviye otonom sürüş için yeni Alfa Romeo Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatıldı. Tonale, otomobilin çevresini dikey ve yanal olarak izleyen ön kamera ile “Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme” (IACC) ve “Şerit Ortalama” (LC) sistemlerini birleştirerek Seviye 2 otonom sürüşü mümkün kılıyor. Sistem, öndeki araçlarla güvenli bir mesafeyi korumak için otomobilin hızını otomatik olarak ayarlayan “Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme”, “Trafik İşareti Tanımlama Sistemi” ve “Akıllı Hız Sabitleme” sistemlerini kullanıyor. Entegre kamerayı kullanan sistem trafik işaretlerini algılıyor, bunları ekranda gösteriyor, sürücüyü mevcut hız sınırı konusunda uyarıyor ve sürücünün hızını tespit edilen sınıra düşürmesini öneriyor. Sürücü kabul ederse, hız sabitleyici ayarları otomatik olarak ayarlanıyor. Şerit Ortalama sistemi ise yoğun trafik koşullarında bile aracı şeridin ortasında tutmak için aracın yanal hareketini kontrol ediyor.

Güvenlik

Yenilenen Alfa Romeo Tonale’de, günlük sürüş ihtiyaçlarına uygun, sürüşü kolaylaştıran aktif ve pasif güvenlik özellikleri birlikte yer alıyor. Ön, yan ve perde hava yastıklarının yanı sıra sürücü, araç ve yol arasındaki etkileşimi mükemmelleştiren yenilikçi donanım ve teknolojiler Tonale’de standart olarak sunuluyor. Yaya veya bisikletçiyi algılayarak sürücüyü tehlikeye karşı uyaran ve bir yaya veya bisikletli ile çarpışmayı önlemek veya etkilerini azaltmak için aracı tamamen durduran “Hassas Yol Kullanıcıları ile Otonom Acil Durum Fren” veya sürücü yorgunluğunu algılamak için aracın hareketlerini denetleyen “Sürücü Yorgunluk Algılama” gibi sistemler, Tonale’deki standart özelliklerden birkaçı olarak öne çıkıyor. Otomobilde ayrıca “Arka Koltuk Hatırlatma Uyarısı” da bulunuyor. Sistem, bagaj kapağından arka koltuğa yerleştirilen nesneleri algılayabiliyor. Kullanıcı aracı kilitlediğinde sistem sürücüyü uyarıyor ve ark koltukta bir nesne olduğunu hatırlatıyor. Tonale’de “Kör Nokta Algılama”, “Arka Çapraz Trafik Uyarısı”, gibi güvenlik unsurları da yer alıyor. Geri manevra anında, yandan gelen araçlara karşı sürücüyü uyaran “360° Görüşlü Kamera” ön ızgaraya, dikiz aynalarına ve bagaj kapağına entegre edilen dört adet yüksek çözünürlüklü kamera ile yakaladığı aracın çevresine ait görüntüyü kılavuz çizgileriyle birlikte 10,25 inçlik ekranda gösteriyor.

NFT Dijital Sertifikalı ilk otomobil

Alfa Romeo, Tonale ile otomotiv sektöründe gerçek bir yenilik olan, değiştirilemeyen dijital varlık (NFT) teknolojisini de pazara sundu. Bir otomobili NFT ile dijital sertifikalandıran ilk üretici olan Alfa Romeo, her an kullanılabilen ve sürdürülebilir olan bu özel araç dışı özellikle, markanın değişimindeki yenilikçi yönünü de vurguluyor. Türkiye pazarında 2023 yılından itibaren aktif olacak NFT sertifikaları, müşterinin onayı ile aracın tüm verilerini kasydedecek. Sertifikalarla, otomobilin uygun şekilde bakımının yapıldığını belgeleyerek ikinci el değerini yükseltecek etki yaratacak bir belge oluşturulacak. NFT sertifikası, ikinci el otomobil pazarında, kullanıcılar ve bayiler için ek bir güvenlik kaynağı oluşturacak.

Tonale, Ekim ayından itibaren 1 milyon 249 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarla Alfa Romeo showroomlarında yerini alacak.