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AC Schnitzer yorumuyla BMW 550i

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – BMW M5 şu an için fiyat olarak ulaşılabilir değil. En ulaşılabilir durumda olan model ise M550i xDrive.

Performansı artmış

Otomobil 462 HP güç ve 650 Nm tork değerine yükseltilmiş. Modelin 0-100 hızlanması 4 saniye. Bu değer eski M5 versiyonuna göre 0.6 saniye daha hızlı.  Tasarım olarak farklılık arıyorsanız AC Schnitzer bu konuda size yardımcı oluyor. Modele karbon fiber parçalar eklenmiş. İlk olarak ön tampondaki eklentiler dikkat çekiyor. Yan eteklerde otomobili sportif kılmış. Arka bölümde daha büyük arka kanat kullanılmış. Dört çıkışlı egzoz sistemi de otomobili etkileyici kılan detaylardan.  

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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