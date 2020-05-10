ABT’den hibrit Q5’e güç dopingi

CARMEDYA.COM – Performans araçlarının modifikasyonuyla tanınan ABT, Q5 TFSI E ile ilk kez hibrit bir aracı güçlendirdi.

Audi modelleri arasında performans tutkunları açısından S ve RS imzaları önemli bir ayrıcalığa sahiptir. Gerek güçleri, gerekse de performanslarıyla standart kardeşlerinden ayrılırlar. Ancak bu kez işler tamamen tersine dönmüş durumda.

Normal şartlarda SQ5, 55 TFSI e quattro versiyonuyla 367 HP güç ve 500 Nm tork değerleriyle Q5 model ailesinin tepesinde yer almakta. Ancak performans araçlarının modifikasyonuyla ünlenen ABT, dört silindirli benzinli motoru ve plug-in hibrit teknolojisiyle satışa sunulan Q5’ten gerçek bir yarışçı çıkarmayı başardı.

Elektrik motorun da katkısıyla 252 HP güç ve 370 Nm tork değerlerine sahip plug-in hibrit versiyonda ABT Sportsline’ın yaptığı güçlendirmelerle araç artık 310 HP güç ve 420 Nm tork değerleriyle SQ5’e kafa tutuyor. Hatta elektrik motorun katkısıyla 425 HP güç ve 550 Nm tork değerlerini yakalayan araç, sportif kardeşini geride bırakıyor.

Bu modifikasyonun ABT açısından da önemli bir özelliği bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan CEO Hans-Jürgen şunları söyledi; “Bizim açımızdan bu Q5 gerçek bir ilk. BU SUV araç bizim modifiye ettiğimiz ilk hibrit.”

Bu arada, dinamik sürüş açısından hibrit Q5’in alçak ağırlık merkezinin önemli bir katkısı bulunuyor. Böylece pil daha alçak bir konumda bulunuyor ve yüksek gövde tasarımını ağırlığıyla dengeliyor.

50 TFSI e için aynı şekilde ABT performans yükseltme kitleri mevcut. Standart olarak, içten yanmalı motor, daha zayıf bir elektrik motoruyla kombine ediliyor. .Bu sayede güç 299 HP yerine 357 HP’ye yükeltilebiliyor. Tork değeri ise 450 Nm’den 500 Nm^ye çıartılabiliyor. m 450 to 500 Nm.

20 inç alaşım jantların kullanıldığı modelde iç mekanda da ABT logolu döşeme ve ışıklandırmalar dikkat çekiyor.