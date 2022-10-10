ABB’den yeni EA şarj tesisi

CARMEDYA.COM – ABB E-mobilite, Güney Carolina, Columbia’daki yeni üretim operasyonlarıyla hem küresel hem de ABD’deki mevcut üretim gücünü arttırmaya devam ettiğini duyurdu.

Milyonlarca dolar tutarındaki yatırım, elektrikli araç şarj ünitelerinin üretimini artıracak ve 100’den fazla iş imkanı yaratacak. Yeni tesis, kamusal alanda şarj imkanları, okul otobüsleri ve filolar için ideal olan, gücü 20kW ile 180kW arasında değişen, yıllık 10 bin adet şarj ünitesi üretebilecek.

Operasyon, ABB E-mobilite’nin 150kW ile 450kW arasında değişen transit otobüs şarj üniteleri üreten ABD’deki mevcut üretim operasyonlarına dayanıyor. Bu yeni yatırım, ABD’deki talebi karşılamaya imkan verecek, daha verimli olan yerelleştirilmiş tedarik zinciri yaratacak ve teslimat sürelerini azaltacak.

ABB E-mobilite Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı Bob Stojanovic, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “ABD e-mobilite sektörüne yatırım ihtiyacı hiç bu kadar büyük olmamıştı, zira 2030 yılına kadar 18 milyon EA’nın ABD’de trafikte kullanılması bekleniyor. ABD’deki üretim operasyonlarımızın genişletilmesi, müşterilerimize daha iyi hizmet vermemize ve özel araçlardan toplu taşımaya ve filolara varıncaya kadar elektrikli araçların daha çok benimsenmesini sağlamamıza yardımcı olacak.” “Güney Carolina’daki tesisimiz, sürdürülebilir bir ulaşım ekosisteminin tüm bileşenlerinin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli ve güvenilir EA şarj çözümleriyle Amerikan e-mobilite ekonomisini nasıl ileriye taşıdığımızın bir başka örneği.”

Çift Taraflı Altyapı Kanunu ve Enflasyon Azaltma Kanunu; hususi araçlar, okul otobüsleri, transit otobüsler, ticari filolar ve ülke çapında bir kamusal şarj ünitesi ağının inşa edilmesi de dahil olmak üzere ulaşım elektrifikasyonu alanında dönüşümün sağlanmasına yönelik yatırımları mümkün kılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, araç OEM’leri ile birlikte, 2030 yılında ulaşılması planlanan, ABD’deki bütün yeni araç satışlarının yarısının elektrikli olması hususunda iddialı bir hedef belirledi.

ABB E-mobilite, bu yatırım sayesinde ABD’nin elektrikli araç şarj üniteleri için yerel bir üretim üssü oluşturma hedeflerini karşılama kapasitesini arttırıyor. Güney Carolina’da üretilen EA şarj üniteleri, Federal Otoyol İdaresi’nin (FHWA) EA şarj üniteleri için teklif ettiği Amerika Satın Alma Kanunu çerçevesinin yanı sıra Ulusal Elektrikli Araç Altyapısı (NEVI) programının gereksinimlerine de uygun olacak.

Gelecekte devam etmek üzere 2024 ve sonrasına yönelik olarak birtakım yatırımlar planlanırken, Üretim alanındaki bu genişleme, ABB E-mobilite’nin ABD odaklı önemli duyurularının sonuncusu. ABB E-mobilite, Güney Carolina tesisine ek olarak 2022 yılının Temmuz ayında Sugar Land, Teksas’ta bir eğitim merkezinin ve Güney Kaliforniya’da bir Ar-Ge tesisinin de faaliyete geçtiğini duyurdu.

ABB, bu sene ayrıca EA ticari şarj altyapısı çözümleri şirketi InCharge Energy’nin çoğunluk hisselerini satın alarak ABB’nin akıllı ve bağlantılı EA teklifini genişletti. Bunun yanında ABB, elektrikli araç şarj yazılımı sağlayıcısı ChargeLab’a da bir yatırım yaptı.

ABB, 2010’dan bu yana tesis genişletmeleri, operasyonel iyileştirmeler, son teknoloji ekipman, ürünler ve çalışanlarıyla ABD’ye toplamda 14 milyar dolar değerinde yatırım yaparak ülkeyi şirketin en büyük pazarı haline getirdi. 40’tan fazla üretim ve dağıtım tesisinde mevcut yaklaşık 20.000 çalışanı bulunan ABB, istihdam yaratan, inovasyonu teşvik eden ve daha verimli, sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılan endüstriler aracılığıyla Amerika’da çeşitli yatırımlar yapıyor, büyüyor ve hizmet veriyor.