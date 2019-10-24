8. nesil VW Golf tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Volkswagen’in en çok satan modeli Golf, 8. nesiliyle Almanya Wolfsburg’da tanıtıldı.

Yeni marka logosu ve yeni çizgisinin ilk örneklerinin kullanıldığı yeni nesil Golf, genel olarak yalın bir tasarıma sahip. Volkswagen’in elektrikli model ailesi ID ürün gamından izler taşıyan dış tasarım, iç mekanda da kendisini gösteriyor.

Yeni Golf’te önceki modellere göre dijital teknoloji çok daha fazla ön plana çıkıyor. Sürücü odaklı ön panelde en solda far kumandaları da dokunmatik dijital düğmelerle konumlandırılmış. Gösterge paneli oldukça kokpitin ambiyans aydınlatmasıyla uyumlu ve oldukça şık çizgilere sahip. Orta panelin en üst kısmında yine büyük ve dokunmatik bir dijital ekran yer alıyor. Eğimli tasarlanan orta konsolda ise yeni nesil minimalist tasarlanan vites kolunu görüyoruz. Tüm bunların dışında araç içerisinde gereksiz detaylardan kaçınılmış ve şık ama sade bir kokpit oluşturulmuş.

Volkswagen Golf 8 GTE

Beş farklı hibrit versiyon

Aynı anda beş farklı hibrit versiyonla da satışa sunulacak Golf, bu açıdan kompakt sınıfta elektrik teknolojisi açısından önemli bir ilki de gerçekleştirmiş oluyor. 48V lityum-iyon batarya kulanılırken, TSI motor üzerinden geliştirilen mil-hibrit eTSI versiyonlar da model gamında yerini alıyor. Bu versiyonlar yakıt tüketimini WLTP değerlerine göre yüzde 10 azaltarak, tasarruf sağlıyor. Model gamında 110 PS, 130 PS ve 150 PS olmak üzere üç farklı eTSI versiyon bulunuyor.

Diğer yandan model gamında iki plug-in hibrit versiyon da yer alıyor olacak. Bu versiyonlar ise GTE adıyla 204 PS ve 245 PS güç seçenekleriyle sunulacak. Bu hibrit sistemlerde 13 kWh lityum-iyon batarya kullanılıyor ve sadece elektrik enerjisiyle 60 km. yol alabiliyor.

Volkswagen Golf 8 R-Line

Benzinli ve dizel motor seçenekleri

Yeni Golf aynı zamanda benzinli (TSI), dizel (TDI) ve LPG (TGI) motor seçeneklerine de sahip. 90 PS ve 110 PS olmak üzere iki farklı dört silindirli benzinli motor, 115 PS ve 150 PS olmak üzere iki farklı dizel motor ile 130 PS LPG versiyonları da model gamının zengin motor seçenekleri arasında yer alıyor. Dizel motorlarda Volkswagen, iki SCR katalitik konvertör kullanıyor ve NOx oranının yeniden belirliyor. Yeni teknoloji dizel motorlarda önceki versiyonlara göre tüketimi yüzde 17 azaltıyor.

Bağlantı ve Car2X standart donanımda

Sistemler sadece araç içi bağlantılarla kalmıyor, aynı zamanda tüm dünyadaki Golf modelleriyle de birbirine bağlanarak, araçlar arası iletişimi sağlayabiliyor. 210 km/s hıza kadar sürüş asistanlarının devrede kaldığı modelde akıllı trafik take system Car2x kullanılıyor. Bu sistem sayesinde araç, 800 metre uzağındaki modellerden topladığı bilgilerle yoldaki tehlikelerden önceden haberdar olabiliyor ve önlem alınabiliyor.

Yeni nesil Volkswagen Golf, Aralık ayında satışa sunulacak.