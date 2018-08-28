7 adımda arabanızın motor ömrünü uzatmak ister misin?

CARMEDYA – Arabanızın hiç kuşkusuz ki en çok çalışan organlarından biri motordur. Bazı yolculuklarda uzun saatler boyunca çalışan motor, size her koşulda maksimum performans vermek için elinden geleni yapar. Motor duruma göre yüksek sıcaklık ve stres altında çalışması için tasarlanmıştır. Ancak her sistem gibi onunda bakıma ihtiyaç duyduğu anlar olacaktır. Bakımları iyi yapılan sistemler gibi motorun ömrü de uzayacaktır. Peki motorun ömrünü uzatacak detaylar nelerdir? 7 başlık altında sizler için inceledik.

Yağ bakımı önemlidir

Motorun içinde bulunan hareketli parçalar birbirine sürtünür. Burada aşınmayı en aza indirmek için motor yağı kullanılır. Bu yağ aracınızın motor koduna uygun olmalıdır. Üreticinin tavsiye ettiği yağlar bu açıdan önemlidir. Bu sayede aracın motoru uzun yıllar boyunca sıkıntısız bir şekilde çalışabilir. Özellikle pistonların hareketinden kaynaklı, piston yataklarında aşınmalar daha fazla olur. Burada kullanılan yağın kalitesi ve zamanında yapılan bakımlar size avantaj sağlayacaktır. Ayrıca haftada bir yağ seviyesi kontrolünü de aracınızı çalıştırmadan soğukken yapmalısınız. Yağ seviyesinin ideal aralıkta olması yağlanmanın maksimum verimlilikte olmasını sağlar. Bu sayede parçaların aşınması azalır ve motorunuzun ömrü de artar.

Aracınızı susuz bırakmayın

Özellikle yaz aylarında araçlarımız ekstra stres altında çalışmaktadırlar. Motor sıcaklığı yaz aylarına göre daha da yükseklerde seyretmektedir. Burada soğutma sistemine büyük bir yük düşmektedir. Soğutma sisteminin daha aktif çalışması için içerisindeki sıvının seviyesi ve durumu önem arz etmektedir. Yaz ve kış aylarında motor içindeki antifirizli su daima ideal seviyede olması gerekmektedir. Haftalık olarak sıvı seviyesi kontrolü motor soğukken yapılmalıdır. Bu sayede özellikle yaz ağlarında soğutma sisteminin verimli çalışması sağlanır. Soğutma sıvısının eksik olduğu durumlarda soğutma sistemi etkin bir şekilde motoru soğutamaz. Akabinde motorun hararet yapması durumu ortaya çıkar. Buda motorunuzun kalıcı hasarlara uğramasına sebep olur.

Hava filtrenizi sürekli temiz tutun

Hava filtresi motorun yanma odasına giden havayı süzerek maksimum temizlikte bir havanın yanma işlemine karışmasını sağlar. Burada hava yakıt karışımı sistem tarafında ayarlanır. Hava filtrenizin temiz olması, yanma sırasında silindire yeteri kadar temiz hava girmesi sağlanır. Eğer ki hava filtresi tıkanık ise yanma odasına yeteri kadar hava giremez ve verimsiz bir yanma ortaya çıkar. Ayrıca havanın içindeki partiküllerin iyi temizlenememesi, yanma odasında kalıcı hasarlara sebep olabilir.

Yağ filtrenizi her bakımda değiştirin

Filtreleme olayı özellikle yağ için büyük önem arz eder. Motor çalışması esnasında birbirine sürtünen parçalar sebebiyle azda olsa metal talaşı bırakabilir. Bu metal talaşları yağ filtresinden süzülerek sistemden ayrılır. Bu sayede metal talaşların motor parçaları arasına girip zarar vermesi engellenir. Filtre araç çalışır olduğu süre boyunca işlevini yerine getirmeye devam eder. Motor yağı değişim sürecine kadar çalışan bu parça zamanla dolar. Daha iyi filtreleme yapması için yenisiyle değiştirilmelidir. Filtrenin değişmediği durumlarda motor yağı içindeki talaşlar artacaktır.

İlk çalıştırmada kısa bir süre bekleyin

Aracınız ile akşam eve geldiniz ve sabaha kadar sabit olarak bıraktınız. Motorun içindeki yağ kartere kadar süzülmektedir. Bu süreçte pistonlarına arasında çok az bir yağ tabakası bulunur. Sabahları ilk çalıştırma esnasında hemen hareket etmeyin ve yaklaşık 30 saniye kadar bekleyin. Bu sürede motor yağı ünitenin her yerine dağılacaktır. Bu sayede ilk kalkışlardaki aşırı aşınmalar en aza indirgenecektir. Böylece motorun ömrüne bir artı daha katmış olacaksınız.

Uzun yolculuklardan sonra hemen motoru kapatmayın

Uzun bir yolculuktan geldiniz ve kapının önüne aracınızı park ettiniz. Motorunuzu hemen kapatmayın belli bir süre rolatide motorunuzun çalışmasını sağlayın. Böylelikle çok yoğun sıcaklıkla motorun kapanmasını ve bu sırada oluşacak olan zararları ortadan kaldırmış olacaksınız. Ayrıca performanslı bir kullanım sonrası 1 dakikalık rölantide çalışan aracın turbo ve motor pistonlarının ömrü arttırılmış olur.

Bakım aralıklarını aksatmayın

Bakım aralıkları en önemli hususlardandır. Bu sebepten dolayı bakımları zamanında yapılan otomobiller motor konusunda sıkıntı yaşamazlar. Bakımlar araçtan araca göre kilometre anlamında değişim gösterebilir. Bunun için aracın bakım kataloğundaki kilometre aralığına uymaya dikkat edin. Eğer ki 1 yıl içerisinde bakım kilometrenize ulaşmazsanız yıllık bakım zamanı geldiği için yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi gibi değişimleri yapmanız gerekecektir.