5 milyonuncu Volkswagen Tiguan üretildi

CARMEDYA.COM – Volkswagen Tiguan üretimini 5 milyon adede ulaştırdı. Böylece üretimde bir başarıya daha imza attı.

Kompakt bir tasarıma sahip Tiguan, 2007’deki lansmanından bu yana dünya çapında büyük bir başarıya imza atarak markanın büyüme stratejisine ve SUV hamlesine benzersiz bir katkıda bulundu.

Volkswagen’ın genişleyen SUV model ailesinin önemli bir parçası olan Tiguan ve Tiguan Allspace, dünyanın dört bir yanında müşterilerinin ilgisi ve beğenisini kazanmaya devam ediyor. Tiguan; çarpıcı iç ve dış tasarımı, en ileri teknolojilere sahip oluşu ve çok amaçlı kullanıma uygun sıra dışı özellikleriyle ön plana çıkıyor.

2018 yılında 800 bin Tiguan satıldı

Tiguan’ın üretimine 2007 yılında Wolfsburg’daki ana üretim tesisinde start verildi ve bu kompakt SUV’un başarı hikayesi böylece başlamış oldu. İlk 12 aylık üretim sürecinin sonunda, 2008’de montaj hattından 120 binden fazla Tiguan çıktı. Üretimdeki büyüme kesintisiz bir biçimde devam etti ve 2015 yılında dünya çapında 500 bini aşkın Tiguan satıldı.

7 kişilik versiyonu da var

İkinci nesil Tiguan 2016’da pazara sunuldu. Bu, Volkswagen’ın MQB platformundaki ilk SUV aracıydı. Ardından 2017’de hemen hemen 22 santimetre daha uzun olan, isteğe göre yedi koltuklu hale gelebilen, geniş iç mekâna sahip Tiguan Allspace montaj hattına girdi. Tiguan Allspace ile birlikte serinin yeni neslinin ve devamının hayata geçirilmesi bir kez daha olumlu bir etki yarattı. 2017’de 700 binden fazla araç satılırken yaklaşık 800 bin aracın satıldığı 2018, Tiguan ürün gamının en başarılı yılı oldu. Tiguan ve Tiguan Allspace bugün dört farklı lokasyondaki (Çin, Almanya, Meksika ve Rusya) Volkswagen tesislerinde üretiliyor ve dünyanın en önemli pazarlarında satışa sunuluyor.