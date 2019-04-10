CARMEDYA – ATV Challenge heyecanı yeni formatıyla hayatımıza geri dönüyor. Mücadele Şile Yeşilvadi’de yapılacak.

Geçtiğimiz yıllarda “Yeşilvadi ATV Cup” ismiyle düzenlenen bu heyecan dolu yarış, yoğun istek üzerine tekrar hayatımıza giriyor. 21 Nisan Pazar günü “4X4 DÜNYASI ATV CHALLENGE” ismiyle yine Şile Yeşilvadi’de yapılacak olan toz ve çamur dolu bu kapışma motorsporu severlere heyecan dolu saatler yaşatacak.

2’li kalkışlı seyirci etabı

21 Nisan Pazar günü teknik kontrolden geçmiş tüm yarışmacılar antrenman ve sıralama turlarını tamamladıktan sonra 2’li kalkışlı, çift etaplı, eleme usulü ile yapılacak olan kapışma için hazır olacaklar. 2 araç, yan yana ve aynı anda start alarak kapışmaya başlayacak. Tüm kalkışlar tamamlandıktan sonra en iyi zamanlara bakılarak bir üst eleme yarışına girecek olan yarışçılar belirlenecek. Bu süreç son iki araç kalana kadar devam edecek. Ve en büyük kapışma en iyi iki yarışçı arasındaki final yarışında yaşanacak.

Çamurda drag

Kapışmanın ardından seyirciler için yeni heyecan “Çamur Çukuru” olacak. Etkinliğe gelen her ATV sahibinin katılabileceği, tamamen eğlence ve çamur odaklı, 2’li kalkışlar ile eleme usulü olarak yapılacak olan “Çamur Drag”da kıran kırana geçen mücadele bu parkurun kazananı belirleyecek. Heyecana ve çamura doyulacak olan günde sponsor çadırlarının bulunduğu, yiyecek ve kahve stantlarının da olduğu etkinlik alanı misafirlerin keyifli ve kaliteli zaman geçirmesi için hazır olacak. “4×4 Dünyası ATV Challenge” yarışı, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) bünyesinde ki BAMOS kulübü tarafından özel yarış statüsünde organize edilmektedir.