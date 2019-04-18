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4 Mevsim Amarok Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Volkswagen Ticari Araç’ın, Ara Güler Müzesi’nin de katkılarıyla düzenlediği ‘fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

Volkswagen Amarok modeli temalı siyah beyaz fotoğrafların katıldığı yarışmada birinciliği Can Yücel isimli yarışmacı kazandı. Yücel birincilik ödülü olan Leica D-Lux 7 Fotoğraf Makinesi’nin de sahibi oldu.

2 Ay Sürdü

Volkswagen Ticari Araç ve Ara Güler Müzesi’nin iş birliğiyle düzenlenen ‘4 Mevsim Amarok’ yarışmasının finali gerçekleştirildi.Yaklaşık 2 ay süren fotoğraf yarışması boyunca katılımcılar, Türkiye’nin değişik noktalarından Volkswagen Ticari Araç’ın pikap modeli Amarok ile mevsim birlikteliğini siyah beyaz olarak fotoğrafladılar. Yarışmacılar çektikleri fotoğrafı, kendi Instagram sayfalarından #Amarokfotoğrafyarışması hashtag’iyle yayınlayıp, vw.com.tr/amarok4mevsim internet sitesindeki başvuru kurallarına uygun olarak fotoğrafın orijinal halini siteye yüklemek koşuluyla yarışmaya katıldılar.

Sıkı Jüri

Yarışmaya katılmaya hak kazanan 392 fotoğraf, Fotoğraf Sanatçısı Bülent Özgören, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, Wire İstanbul Yaratıcı Yönetmeni Ferit Yantur, Fotoğraf Sanatçısı Fethi İzan, Fotoğraf Sanatçısı Merih Akoğul, Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Taner Kozlan, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün’den oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirdi. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda yarışmanın birincisi Can Yücel olurken, ikinci Murat İbranoğlu, üçüncüsü ise Tayfun Tarı oldu. Jüri Özel ödülü ise, Sezai Özaltın’a gitti. Yarışmanın birincisi Leica D-Lux 7 Fotoğraf Makinesi, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar ise Ara Güler’in ‘Islık Çalan Adam’ kitabını kazandı. Yarışmanın kazananlarına ait fotoğraflar, Amarok Türkiye’nin Instagram sayfası ‘amarokturkiye”de yayınlandı. Dereceye giren fotoğraflar yıl boyunca Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcıları’nda sergilenecek.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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