3D baskı sürecini Volkswagen hızlandırıyor

CARMEDYA.COM – Volkswagen’in, geliştirilmesinde ve pazara sunulmasında HP ve GKN ile iş birliği yaptığı, daha basit ve hızlı “HP Metal Jet” işlemi, 3D baskı sürecini hızlandırıyor.

Volkswagen, 3D baskı teknolojisini üretimeye başlayacak

Bu teknoloji ilk olarak Chicago’da Uluslararası Üterim Teknolojisi Fuarı’nda (IMTS) sergilendi. En büyük avantajı ise üzerinde çalışılan parçaya bağlı olarak diğer 3D baskı yöntemlerine kıyasla üretkenliği yüzde 50 oranında artırması. 3D baskı işlemleri daha önce sadece tekil parçaların özel üretiminde veya prototiplerde kullanılıyordu. Bir Volkswagen otomobilin 6 bin ila 8 bin farklı parça kullanılarak üretildiği düşünüldüğünde, son derece zaman alan bir uygulamaydı. 3D Metal Jet teknolojisi artık kısa süre içerisinde büyük miktarlarda üretim yapma olanağı sunuyor.

Yeni 3D baskı teknolojisini, ilk etapta, kişiselleştirilmiş tasarım parçalarının küçük çaplı üretim serileri için kullanılacak. Volkswagen, bagaj kapağı yazısı, özel olarak tasarlanmış vites topuzu, kişiye özel yazılı anahtar gibi kişiselleştirilmiş özel tasarım parçalarının, 3D baskı teknolojisiyle üretilebilmesi amacıyla bu teknolojiyi daha da geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam edecek. HP Metal Jet’in kullanıldığı yeni 3D baskı işlemi, parçaların bir toz ve bağlayıcı kullanılarak kat kat üretildiği bir işlem. Lazer yardımıyla tozun eritildiği eski işlemlerden farklı olarak, yazıcıdan çıkan parça fırınlanarak sinterleme adı verilen bir işlemden geçiriliyor ve metal bir parça halini alıyor.