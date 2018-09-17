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3D baskı sürecini Volkswagen hızlandırıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Volkswagen

CARMEDYA.COM – Volkswagen’in, geliştirilmesinde ve pazara sunulmasında HP ve GKN ile iş birliği yaptığı, daha basit ve hızlı “HP Metal Jet” işlemi, 3D baskı sürecini hızlandırıyor.

Volkswagen, 3D baskı teknolojisini üretimeye başlayacak

 

Bu teknoloji ilk olarak Chicago’da Uluslararası Üterim Teknolojisi Fuarı’nda (IMTS) sergilendi. En büyük avantajı ise üzerinde çalışılan parçaya bağlı olarak diğer 3D baskı yöntemlerine kıyasla üretkenliği yüzde 50 oranında artırması. 3D baskı işlemleri daha önce sadece tekil parçaların özel üretiminde veya prototiplerde kullanılıyordu. Bir Volkswagen otomobilin 6 bin ila 8 bin farklı parça kullanılarak üretildiği düşünüldüğünde, son derece zaman alan bir uygulamaydı. 3D Metal Jet teknolojisi artık kısa süre içerisinde büyük miktarlarda üretim yapma olanağı sunuyor.

Volkswagen

Yeni 3D baskı teknolojisini, ilk etapta, kişiselleştirilmiş tasarım parçalarının küçük çaplı üretim serileri için kullanılacak. Volkswagen, bagaj kapağı yazısı, özel olarak tasarlanmış vites topuzu, kişiye özel yazılı anahtar gibi kişiselleştirilmiş özel tasarım parçalarının, 3D baskı teknolojisiyle üretilebilmesi amacıyla bu teknolojiyi daha da geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam edecek. HP Metal Jet’in kullanıldığı yeni 3D baskı işlemi, parçaların bir toz ve bağlayıcı kullanılarak kat kat üretildiği bir işlem. Lazer yardımıyla tozun eritildiği eski işlemlerden farklı olarak, yazıcıdan çıkan parça fırınlanarak sinterleme adı verilen bir işlemden geçiriliyor ve metal bir parça halini alıyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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