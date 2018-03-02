CARMEDYA – Hyundai, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda SUV modelleriyle öne çıkmaya hazırlanıyor.

KONA Electric, NEXO ve Santa Fe modelleri ile ziyaretçilerin karşısına çıkacak olan marka, yepyeni bir konsepte de standında yer verecek. Yeni konsept otomobil, ilk kez ziyaretçilerle buluşurken, aynı zamanda KONA’nın elektrikli versiyonunun dünya prömiyerine de imza atılacak.

Yeni modellerin yanı sıra ziyaretçilerine yeni IoT kokpitini de gösterecek. Ayrıca, ses tanıma, Yapay Zeka (AI) ve Sürücü Stres Algılaması gibi birçok yeni teknolojiyi paylaşmış olacak.

Hyundai, sponsoru olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası için hazırladığı i10, i20, i30 ve Tucson Special Edition Go versiyonlar da bu fuarda tanıtılacak.