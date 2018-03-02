CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yepyeni araçlarını görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Mercedes-Benz, bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni C-Serisi, yeni Mercedes-AMG C 43 Sedan ve Estate modelleri, yeni 4-kapılı Mercedes-AMG GT Coupé, Mercedes-AMG G 63, E 350 e Plug-In Hybrid ve smart EQ fortwo modellerinin dünya lansmanını yapıyor.

Mercedes-Benz C-Serisi görücüye çıkmaya hazır!

Markanın başarılı modeli olan C-Serisi, beşinci üretim yılına kapsamlı bir değişimle yenilenerek giriyor. Otomobilin tasarım ve iç mekân detayları dışında elektronik mimarisi de yenileniyor. İsteğe bağlı olarak dijital bir gösterge paneli haricinde özel olarak geliştirilen bilgi ve müzik sistemlerini bünyesinde barındıran multimedya sistemine sahip.

Yeni elektronik mimarinin yansıması olarak S-Serisi standartlarında sürüş yardım sistemleri de devreye giriyor.

Ayrıca yeni C-Serisi daha sportif ve modern görünümü ile de dikkat çekiyor. Görsel değişim, aracın ön tasarımının yanı sıra ön farlarla arka aydınlatma grubuna odaklanıyor. Yeni görünümle birlikte AMG tasarım konseptinde elmas görünümlü radyatör ızgarası standart olarak sunulurken tüm tasarım konseptlerinde yeni tasarımlı tamponlar devreye alınıyor.

Dünya lansmanı: Yeni Dört Kapılı Mercedes-AMG GT Coupé

Mercedes-AMG, iki adet dünya tanımı gerçekleştiriyor. Yeni dört kapılı Mercedes-AMG GT Coupé dışında yeni C-Serisi’nin giriş seviyesi modelleri AMG 43 serisi de fuarda sahne alıyor.

EQ: Elektrikli araç markası yola devam ediyor

Ürün ve teknoloji markası EQ ile Cenevre’de gelecekteki ürün gamıyla ilgili bir ön gösterim yaparken aynı zamanda ürün stratejisi kapsamında elektrikli ilk seri üretim modelini sergiliyor. Bunun dışında yeni nesil plug-in-hybrid modellerin de dünya tanıtımı gerçekleştiriliyor. Mercedes-Benz’in en yeni nesil dizel motoru (OM 654) ile en güncel hibrit teknolojisi bir arada kullanılıyor.

Şehir içi otomobil kullanımına uygun olan Smart Markası, Smart Edition Nightsky ile elektrikli araç kavramının bir sonraki adıma taşıyor. Smart, yeni bir uygulama ile lokal emisyonsuz elektrikli mobilitenin basit ve karmaşadan uzak kullanımına katkı sağlıyor. Kullanıcı, akıllı telefon veya saat üzerinden istediği zaman aracına ait şarj durumunu veya menzil gibi bilgileri görebiliyor.

Mercedes-Benz’in sunduğu diğer yenilikler

Yeni G-Serisi, Cenevre’de ilk kez Avrupa’da görücüye çıkarken; yeni A-Serisi İsviçre’ye çıkarma yapıyor.

Ayrıca Mercedes-Benz X-Class’ın güçlü 6 silindirli motorları ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemiyle dünya tanıtımı yapılıyor. Model, sağlamlık, dayanıklılık, güç, fonksiyonellik ve zorlu araziye uyumluluk gibi pick-up sınıfına has niteliklerle, tasarım, konfor, sürüş dinamizmi ve güvenlik niteliklerini bir araya getiriyor. SUV tasarımıyla X-Class, Mercedes-Benz ürün gamını tamamlıyor.

Mercedes-Maybach ise, Cenevre’de yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nin dünya tanıtımını gerçekleştiriyor. Yeni bir radyatör ızgarası görünümü, isteğe bağlı olarak sunulan iki tonlu gövde rengi ve yeni iç mekân renk alternatifleri öne çıkıyor.

Marka fuarda ayrıca; Mercedes-Benz S-Serisi Coupé ve Cabriolet için Exclusive Edition ve kompakt sınıfta sunulan “Urban Tasarım Konsepti” ve “Night Edition” olmak üzere özel serileri de sergiliyor.