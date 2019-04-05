CARMEDYA – Volkswagen, 30 milyonuncu Passat’ını üretti. Passat bu rakam ile Golf’ten sonra en çok üretilen markanın ikinci modeli oldu.

Marka otomobilin yıl dönümünde Almaya’daki Emden fabrikasından 20 milyonuncu otomobilini yollara kattı. Üretilen bu model Plug-in hibrit versiyon olarak yollara çıktı. Modelin 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendiği de biliniyordu.

İçeride neler var?

Kokpitte güncellenmiş döşemeler yer alıyordu. Ayrıca dijital gösterge paneli ve yeni direksiyon tasarımı da otomobili şık kılan ayrıntılardan oldu. Orta konsoldaki ekran da otomobili teknolojik gösteren etmenlerden oldu. Bu ekran üç farklı boyutta alınabiliyor.

Hibrit sistemde neler var?

Üretilen Passat’ta 1.4 litrelik TSI motor yer alıyor. Buna ek olarak elektrikli bir ünitede bu kombine eşlik etmiş. Bu iki motor toplamda 215 HP güç üretiyor. Model böylece Euro 6d emisyon normlarına da uyum sağlayacak.