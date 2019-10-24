2022’de tüm Honda modelleri elektrikli veya hibrit olacak

CARMEDYA.COM – Honda, geliştirdiği elektrikli ve hibrit teknolojilerine duyduğu güvenle ‘Elektrik Vizyon’ stratejisini hızlandırarak, 3 yıl öne çekti.

Amsterdam’da düzenlenen ‘Elektrik Vizyon’ toplantısında Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner tarafından yapılan açıklama kapsamında, daha önce tüm modellerin elektrikli ve hibrit olması için 2025 yılı olarak belirlenen hedef, 2022 yılına çekildi. Honda, bu hedef kapsamında 36 ay içinde elektrikli veya hibrit motora sahip 6 yeni model sunacak.

Honda ayrıca tüm elektrikli veya hibrit araçlarını aynı küresel isim altında birleştirecek olan yeni “e: Teknoloji” markasını da hayata geçirdi. Bu strateji kapsamında üretilecek tüm modeller “e:Technology” markası altında olacak. “e:Technology” markası altında üretilen ve e:HEV logosu taşıyan ilk model ise yeni nesil Jazz oldu. Honda’nın küçük sınıftaki başarılı temsilcisi, bir ilke imza atarak gelişmiş iki motorlu hibrit teknolojisini standart olarak kullanıma sunuyor. B Hatchback segmentinin en popüler üyesi olan Honda Jazz’ın yeni nesli bugüne kadar olduğu gibi küçük sınıfın en iyi kabin genişliğini ve konfor seviyesini sunmaya devam ederken aynı zamanda ‘elektrikli araçlara özgü’ sürüş dinamiklerini, gelişmiş teknolojileri ve güvenlik özelliklerini taşıyor.

2020 yılında Avrupa pazarında satışa çıkacak olan “Honda e” ile yeni nesil Honda Jazz’ın “Elektrik Vizyon” stratejisinin öncü modelleri olduğunu belirten Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, “Elektrifikasyondaki bu değişim, model dizilişimizin yüzünü önemli ölçüde değiştirecek. İki motorlu hibrit teknolojimiz model yelpazemize yayılacak ve daha fazla elektrikli veya hibrit ürünü pazara sunacağız” dedi.

Gerçekleşen toplantıda Honda, Avrupa’nın önde gelen enerji tedarikçisi Vattenfall ile işbirliğini de ilan ederek Avrupa için enerji yönetiminde bir sonraki adımını da açıkladı. Honda, Vattenfall ile yenilenebilir enerjiden yararlanan ve özellikle elektrikli otomobil kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış esnek enerji sözleşmelerini hayata geçirmek için niyet mektubu imzaladıklarını duyurdu.

Hibrit performansı: e:HEV

Yeni Honda Jazz Avrupa’da ilk kez iki motorlu hibrit güç ve aktarma sistemi ile satışa sunulacak. Jazz için geliştirilen yeni hibrit sistem yumuşak, akıcı ve gaz emirlerine çabuk cevap veren canlı ve atak bir sürüş deneyimi sunuyor.

Honda Jazz ve Honda Jazz Crosstar Exterior

Jazz’ın yeni “Crosstar” versiyonu tanıtıldı

Honda, yeni nesil Jazz ile birlikte daha çok crossover tasarımından hoşlanan kullanıcılara hitap eden yeni ‘Crosstar’ versiyonunu da ürün gamına dahil ediyor. Standart versiyon ile aynı hibrit güç ve aktarma sistemi ve iç mekan tasarım özelliklerine sahip olan yeni Crosstar daha fazla yerden yükseklik, daha özgün bir ön ızgara tasarımı, su geçirmeyen döşemeler ve entegre tavan barları gibi donanım farklılıklarıyla standart versiyonlardan ayrılıyor.

Yeni minimalist yalın tasarım

Gelecekteki Honda modellerinde de kullanılacak olan yalın tasarım felsefesi ilk olarak “Honda e” modelinde uygulanan fonksiyon ve güzellik kavramlarını devam ettiriyor. Yenilikçi yapı teknolojileri sayesinde, A sütunu önceki nesil ile kıyaslandığında yarı yarıya inceldi. Böylece sürücüye daha geniş bir ön çapraz görüş alanı sunuluyor. Ön çapraz bölgede oluşan çarpışma kuvvetlerini yan cam ve kapı direklerine yönlendiren gelişmiş burulma rijitliği ve yenilikçi yapısal teknolojiler sayesinde sürücünün görüş alanını genişleten ince ve zarif tasarımlı bir A sütunu elde edilebiliyor.

Doğal, keskin ve canlı tasarım çizgileri otomobilin yan gövdesi boyunca uzanırken modern ve dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. Daha belirgin ve keskin omuz çizgisi otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor. Otomobilin arka tasarımı yeni yatay formlu zarif aydınlatma birimleri ve belirgin tavan spoyleri ile ön bölümdeki yalın tasarım dilini devam ettiriyor.

Honda Jazz

Yeni gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri

Yenilikçi araç içi bağlantı ve internet erişim noktası (WiFi hotspot) olan yeni araç içi bilgi-eğlence teknolojisi sürücü ve beraberindeki yolcuların sürüş esnasında da günlük yaşamla bağlantıda kalmalarını sağlıyor. Akıllı telefonlarda olduğu gibi sürükleme ve tıklama tarzı bir kullanım tipine sahip olan yeni LED dokunmatik ekran ara yüzü son olarak kullanılan uygulamalara ve medya listelerine göz atma imkânı sunuyor. Yeni Jazz ile ilk kez sunulan kablosuz bağlantı imkânı ve Android Auto ve Apple CarPlay destekli akıllı telefon ekran yansıtma özelliği ile sistem bünyesindeki kapsamlı uygulamalar geliştirilebiliyor.

Geniş iç mekân

Yeni Honda Jazz, B segmentinde sıra dışı bir iç mekân genişliği ve konfor seviyesi sunuyor. Mimari olarak dış görünümdeki yalın tasarım felsefesini devam ettiren yaşama alanı derli toplu ve kullanıcı dostu bir konsol tasarımı ile tamamlanıyor. Geniş orta konsol ve kol dayama yeri üst sınıf otomobillerin iç mekân özelliklerini yansıtıyor. Yeni, daha geniş ve vücudu destekleyen ön koltuklar, uzun süreli yolculuklardaki yorgunluğun önüne geçmek için yay yerine mat ile desteklenen bir yapıyla şekillendiriliyor. Geliştirilmiş arka koltuk tasarımı ve daha kalın dolgularla arka koltuk yolcularının da konfor seviyesi arttırılıyor. İnce bir tasarıma sahip A sütunu ve geniş ön cam sürücü ve beraberindeki yolculara geniş bir görüş açısı sağlarken, aynı zamanda ferah ve aydınlık bir yaşama alanını beraberinde getiriyor.

Honda Jazz

Fonksiyonellik özellikleri

Batarya ve elektromotor dahil hibrit sisteme ait birleşenlerin zekice uygulanması sayesinde yeni Honda Jazz önceki nesillerin sınıf lideri iç mekan genişliğini ve fonksiyonelliğini korumaya devam ediyor. Bu sınıfta benzersiz olan yakıt deposunun ön koltukların altında ve şasinin ortasındaki konumu kabin içindeki yaşama alanı genişliğinin anahtarını oluşturuyor. Böylece Jazz’da Magic Seats koltuklar kullanılabiliyor. Söz konusu koltuk sistemi yukarı ve zemine doğru katlanma özelliği ile son derece fonksiyonel ve çok yönlü bir yaşama alanını beraberinde getiriyor ve ek kargo alanı kullanıma sunabiliyor.

Honda Jazz Crosstar

Honda Sensing kapsamlı güvenlik özellikleri sunuyor

Yeni nesil Jazz, Honda Sensing teknolojisinin kapsamını önceki kamera ve radar sisteminin yerine kullandığı daha geniş ve daha yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip. Böylece bordür veya yol kenarı çizgilerinin bulunmadığı yol şartlarında yol sınırının belirlenmesi de dahil olmak üzere araç çevresi daha iyi belirlenebiliyor.

Çarpışma Önleme Fren Sistemi (CMBS) cadde aydınlatması olmayan sürüş koşullarında yayaları ve bisikletlileri algılamak için gece kullanım özelliği ile geliştirildi. Sistem ayrıca kavşaklarda karşıdan gelen aracın aniden dönüş yaparak yolu enlemesine kesmesi halinde de frenleri etkinleştiriyor. Yeni kamera sistemi aynı zamanda Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi (ACC) ile yoğun ve yoğun-akıcı trafikteki sürüşlerde öndeki aracı takip etme imkânı sunuyor. Sistem ayrıca sürüş güvenliğini daha da arttırmak için şehir içinde, kara yollarında ve hatta otoyollarda Şerit Takip Yardımcısını devreye sokuyor.