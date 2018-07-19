2019 yılının inovatif otomobili Audi A8 oldu

CARMEDYA.COM – Otomotiv Yönetimi Merkezi ve denetim şirketi PricewaterHouseCoopers Audi’ ye “Otonom Sürüş ve Güvenlik” kategorisinde, en inovatif marka seçildi.

Otomotiv Yönetimi Merkezi, ödüllerde 60 otomobil markası tarafından hayata geçirilen 1296 inovasyonu değerlendirdi.

Yolcular için risk azaltan istem

Değerlendirme sonunda, Audi’nin Amiral Gemisi A8, Premium segmentin en inovatif otomobili seçildi. Audi A8’in bu başarısının nedenleri arasında aktif süspansiyon sistemi önce gösterildi. Bu sistem, yandan bir çarpışma durumu söz konusu olduğunda ortaya çıkıyor. A8’in gövdesinin birkaç santimetre yükselmesini böylece, yolcular için risklerin azaltılmasını sağlıyor. Ayrıca, lazer tarayıcı, çıkış uyarısı, lazer tarayıcı ve HD Matrix LED farlar da ödülü kazanmasında büyük rol oynuyor.

Audi, Audi A8’de bulunan güvenlik sistemleri ve pedalların ve direksiyonun bulunmadığı konsept modeli Aicon ile “Otonom Sürüş ve Güvenlik” kategorisinde, Premium segmentin en inovatif markası ödülüne layık görüldü. Marka, bu ödüle dört kapılı konsepti Audi Aicon ve Audi A8’deki destek sistemleri nedeniyle layık görüldü. Audi’nin Fütüristik tasarım çalışması olan Aicon, tamamen otonom sürüşe yönelik geliştirildi ve konsept araçta, direksiyon simidi ve pedallarla bulunmuyor.