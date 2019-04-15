2019 Yılının Dört Tekerlekten Çekişli Otomobili: Opel Insignia

CARMEDYA – Opel Insignia dört tekerlekten çekiş özelliği ile ödüle laik görüldü.

Opel Insignia’da sunulan tork vektörleme özelliğine sahip dört tekerlekten çekiş sistemi üstün sürüş dinamikleri ve gelişmiş bir sürüş güvenliği seviyesi sunuyor. Insignia, daha önce arka arkaya iki kez en iyi dört tekerlekten çekişli otomobil seçilen Opel Mokka SUV’un başarısını sürdürüyor.

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Opel’in Avrupa genelinde bir milyonun üzerinde satış adedi yakalayan ve ülkemizde de yoğun ilgi gören amiral gemisi Insignia’nın dört tekerlekten çekiş sistemi üstün sürüş dinamikleri ve gelişmiş yol tutuş özelliklerini beraberinde getiriyor. Tork vektörleme, sistemin önemli bir yeniliği olarak öne çıkıyor. Bu yüksek teknoloji sistemde, arka akstaki geleneksel bir diferansiyel yerini sürüş koşullarına bağlı olarak her bir arka tekerleğin dönüş hızını saliseler içerisinde değiştirebilen iki kavramaya bırakıyor.

Hangi versiyonda var?

Bu sistem özellikle Insignia ürün gamının tepe noktasını oluşturan sportif Insignia GSi’ın üstün yol tutuş kabiliyetine katkı sağlıyor. Ülkemizde de Insignia GSi dört tekerlekten çekişli, 2.0 litre 210 Hp Dizel motor ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla sipariş edilebiliyor. Auto Bild tarafından düzenlenen “Yılın Dört Tekerlekten Çekişli Otomobilleri” seçimlerinde 10 farklı otomobil ve fiyat kategorisi değerlendiriliyor. Uzmanlar uygun modelleri belirlerken okuyucular daha sonra belirlenen bu modelleri oyluyor. Her bir kategori için tek bir oy hakkına sahip olan okuyucular oylarını www.autobild.de üzerinden veriyorlar. Her bir kategorinin kazananı okuyucu oylarıyla belirleniyor.