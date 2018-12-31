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2019 Yılında Motorlu taşıtlar vergisi ne kadar?

Yazan Alper Güler -

Her yıl iki eşit taksit ile ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisi tarifesi 2019 yılı için belli oldu.

Fiyatlarda artış var

– 1-3 yaş arası 0-1300 cc hacminde ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil için 743 TL idi. Gelen %23.73’lük zam ile toplamda 919.31 TL’ye yükseldi.

1301-1600 cc arası vergilendirme fiyatı

– 1-3 yaş arası 1301-1600 cc hacim aralığında ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobiller için vergi 1294 TL idi. Gelen %23.73’lük zam ile fiyat toplamda 1601,06 TL’ye yükseldi.

1601-1800 cc arası vergilendirme fiyatı

– 1-3 yaş arası 1601-1800 cc hacim aralığında ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobiller için vergi 2284 TL idi. Gelen %23.73’lük zam ile fiyat toplamda 2825,99 TL’ye yükseldi.

1801-2000 cc arası vergilendirme fiyatı

– 1-3 yaş arası 1801-2000 cc hacim aralığında ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobiller için vergi 3598 TL idi. Gelen %23.73’lük zam ile fiyat toplamda 4451,80 TL’ye yükseldi.

2001-2500 cc arası vergilendirme fiyatı

– 1-3 yaş arası 2001-2500 cc hacim aralığında ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobiller için vergi 5396 TL idi. Gelen %23.73’lük zam ile fiyat toplamda 6676,47 TL’ye yükseldi.

2501-3000 cc arası vergilendirme fiyatı

– 1-3 yaş arası 2501-3000 cc hacim aralığında ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobillerin vergisi 7524 TL idi. Gelen %23.73’lük zam ile fiyat toplamda 9309,44 TL’ye yükseldi.

3001-3500 cc arası vergilendirme fiyatı

– 1-3 yaş arası 3001-3500 cc hacim aralığında ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobillerin vergisi 11458 TL idi. Gelen %23.73’lük zam ile fiyat toplamda 14176,98 TL’ye yükseldi.

3501-4000 cc arası vergilendirme fiyatı

– 1-3 yaş arası 3501-4000 cc hacim aralığında ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobillerin vergisi 18014 TL idi. Gelen %23.73’lük zam ile fiyat toplamda 22288,72 TL’ye yükseldi.

4001-25000 cc arası vergilendirme fiyatı

– 1-3 yaş arası 4001-25000 cc hacim aralığında ve ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobillerin vergisi 29483 TL idi. Gelen %23.73’lük zam ile toplamda 36479,31 TL’ye yükseldi.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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