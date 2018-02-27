CARMEDYA.COM – Mercedes AMG G63 modeli standart G serisinden çokta büyük farklar taşımadan geliyor. Otomobili özelleştirmek için araçta yeni bir paket sunulmuş.

2019 Mercedes-AMG G63’e yeni paket

Gece paketi olarak adlandırılan bu versiyon sayesinde modelin farklı göründüğü bir gerçek. Bu versiyon ile otomobilin dış ayna kapakları ve yedek lastik kapağı gövde ile aynı renkte gri olarka sunuluyor. Ön ve arka tamponunda aynı mantıkta sunulması gözlerden kaçmıyor. Otomobilde 21 ve 22 inç jant seçenekleri mevcut.

Otomobilin kalbinde ise 4.0 litrelik V8 motor bulunuyor. Bu motor 9 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Araç 577 HP güce sahip. Otomobilin 0-100 hızlanması ise 4.4 saniye sürüyor.