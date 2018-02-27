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2019 Mercedes-AMG G63’e yeni paket

Yazan Kübra Yeşilkaya -
mercedes amg g63

CARMEDYA.COM – Mercedes AMG G63 modeli standart G serisinden çokta büyük farklar taşımadan geliyor. Otomobili özelleştirmek için araçta yeni bir paket sunulmuş.

2019 Mercedes-AMG G63’e yeni paket

mercedes amg g63

Gece paketi olarak adlandırılan bu versiyon sayesinde modelin farklı göründüğü bir gerçek. Bu versiyon ile otomobilin dış ayna kapakları ve yedek lastik kapağı gövde ile aynı renkte gri olarka sunuluyor. Ön ve arka tamponunda aynı mantıkta sunulması gözlerden kaçmıyor. Otomobilde 21 ve 22 inç jant seçenekleri mevcut.

Otomobilin kalbinde ise 4.0 litrelik V8 motor bulunuyor. Bu motor 9 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Araç 577 HP güce sahip. Otomobilin 0-100 hızlanması ise 4.4 saniye sürüyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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