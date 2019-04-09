CARMEDYA – Sahip olduğumuz otomobiller bizim için çok özeldir. Ancak onları daha da özel kılmak için yapılması gerekenler olabilir.

Aracınızı özel kılma için birbirinden farklı opsiyonlar vardır. Jantlarını değiştirirsiniz, özel body-kit ayrıntıları otomobilinize yerleştirirsiniz. Daha sonrasında otomobilinizin rengini değiştirirsiniz. Ek olarak da içeride döşeme değişikliği yapabilirsiniz.

Özel kaplama yapar mısınız?

Özel kaplama işlemini otomobilinize yaptırır mısınız? Özel kaplamadan kastımız standart şeyler değil. İşte bu noktada Rus bir genç Lamborghini marka aracını özel bir detay ile kapladı. 2 milyon Swarovski taş ile otomobilini kaplayan genç ortaya farklı bir tarz çıkardı. Peki siz kendi aracınıza bu kaplamayı yaptırır mısınız?