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2 milyon Swarovski taş ile yapıldı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Sahip olduğumuz otomobiller bizim için çok özeldir. Ancak onları daha da özel kılmak için yapılması gerekenler olabilir.

Aracınızı özel kılma için birbirinden farklı opsiyonlar vardır. Jantlarını değiştirirsiniz, özel body-kit ayrıntıları otomobilinize yerleştirirsiniz. Daha sonrasında otomobilinizin rengini değiştirirsiniz. Ek olarak da içeride döşeme değişikliği yapabilirsiniz.

Özel kaplama yapar mısınız?

Özel kaplama işlemini otomobilinize yaptırır mısınız? Özel kaplamadan kastımız standart şeyler değil. İşte bu noktada Rus bir genç Lamborghini marka aracını özel bir detay ile kapladı. 2 milyon Swarovski taş ile otomobilini kaplayan genç ortaya farklı bir tarz çıkardı. Peki siz kendi aracınıza bu kaplamayı yaptırır mısınız?

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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