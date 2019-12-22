100 yıllık Fiat yeniden yollarda

CARMEDYA.COM – Fiat, Londra Klasik Otomobil Yarışı “Bonhams London to Brighton Veteran Car Run 2019” etkinliğinin resmi sponsorları arasındaki yerini aldı.

Royal Automobile Club tarafından organize edilen ve yaklaşık 100 km’lik bir güzergah üzerinde gerçekleşen etkinlikte Fiat, 1899 yılında üretilen ve İngiltere Beaulieu Ulusal Motor Müzesi’nde sergilenen Fiat 3½ HP ile yarışa dahil oldu.

FCA İngiltere’ye ait olan Fiat 3½ HP, iki yetişkin ve sürücünün önünde, yüzleri sürücüye dönük şekilde olmak üzere seyahat edebilecek iki çocuk için konforlu bir oturma alanı sunuyor. Geri vitesi bulunmayan otomobil, üç silindirli ve 697 cc hacimli çift yatay silindirli motoruyla maksimum 34 km/s hıza ulaşıyor. Fiat 3½ HP, 15 km/lt yakıt tüketimi değeri sunuyor.