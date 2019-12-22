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100 yıllık Fiat yeniden yollarda

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Fiat, Londra Klasik Otomobil Yarışı “Bonhams London to Brighton Veteran Car Run 2019” etkinliğinin resmi sponsorları arasındaki yerini aldı.

Royal Automobile Club tarafından organize edilen ve yaklaşık 100 km’lik bir güzergah üzerinde gerçekleşen etkinlikte Fiat, 1899 yılında üretilen ve İngiltere Beaulieu Ulusal Motor Müzesi’nde sergilenen Fiat 3½ HP ile yarışa dahil oldu.

FCA İngiltere’ye ait olan Fiat 3½ HP, iki yetişkin ve sürücünün önünde, yüzleri sürücüye dönük şekilde olmak üzere seyahat edebilecek iki çocuk için konforlu bir oturma alanı sunuyor. Geri vitesi bulunmayan otomobil, üç silindirli ve 697 cc hacimli çift yatay silindirli motoruyla maksimum 34 km/s hıza ulaşıyor. Fiat 3½ HP, 15 km/lt yakıt tüketimi değeri sunuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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