CARMEDYA.COM – Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul’un 10. buluşmasına sayılı günler kaldı. 22 Şubat Perşembe günü başlayacak ve dört gün sürecek fuarın katılımcıları ve fuar etkinlikleri belli oldu.

10. Motobike İstanbul için geri sayım başladı

Motobike Istanbul ziyaretçilerini bu yıl da önemli motosiklet markalarının son modelleri bekliyor olacak. Birbirinden değerli markalar fuarın açılış günü lansmanını yapacakları yeni modelleri ile meraklı ziyaretçilerin ve basının karşısında olacaklar. Aynı zamanda bir yaşam tarzının simgesi haline gelmiş Harley Davidson dünyanın en büyük akü firmalarından YUASA gibi yeni katılımcılar da bu sene fuarda yer alacak.

Fuar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da “Motobike Academy” kapsamında düzenlenecek olan etkinlik, seminer ve atölye çalışmaları ile benzersiz bir etkinliğe dönüşecek. Dört gün boyunca motosiklet ve bisiklet sektöründen önemli konuklar Yigit Top’un moderatörlüğünde ziyaretçilerle buluşacak. Dakar’da yarışan Türk pilotlar Selçuk Bektaş, Koray Özkaplan, Serkan Özdemir, Şakir Şenkalaycı ve daha birçok önemli ismin yanı sıra kadın motosiklet kullanıcıları Asil Özbay, Gülşah Merve Yüksel, Özge Öztimur, Nesli Avcı, Adile Yavuz, İlayda Yağmur Yılmaz, Şebnem Şengül ile sohbet şansı yakalayacaklar. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu’nu anma programları da Motobike İstanbul kapsamında düzenlenecek.

KTM sponsorluğunda oluşturulan gösteri alanında, Rok Bagoros ve Birkan Polat motosiklet şovları ile ziyaretçilere yine heyecan dolu anlar yaşatacaklar. Ayrıca, ödüllü “gymkhana” yarışları da dört gün boyunca ziyaretçilere keyifli vakit geçirtecek. Özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği “custom” alanı ise yine meraklılarını bekliyor.

Daha Güçlü ve Renkli

Fuarın ilk gününden beri destekçilerinden MOTED’in sadece motosiklet kullanıcıları değil, trafikteki herkesi kapsayan “Biz Trafikte de Aileyiz” projesi fuar boyunca ziyaretçilerle paylaşılacak. Motosiklet kullanıcılarının güvenli ve konforlu akaryakıt alışverişi yapmasını sağlayan “Motorcu dostu istasyon” projesini hayata geçiren Aytemiz, fuar süresince motosiklet kullanıcılarına özel farklı avantajlar sunacak. Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Motul ise bu sene Motobike Istanbul’a sponsor olarak fuar ziyaretçilerine özel aktiviteler hazırlayacak.

Motobike Istanbul’un biletleri Biletix üzerinden satışa devam ediyor. Bu yıl yine öğrenci ve kadınlara özel olarak, Perşembe ve Cuma günleri fuar biletleri %50 indirimli olarak satışa sunuldu. Ziyaretçiler satın aldıkları her biletle, 10. yıla özel sürpriz hediyeler kazanma fırsatını da yakalayacak. Ayrıntılar Motobike Istanbul’un resmi web sitesinden, facebook ve instagram hesaplarından takip edilebilir.