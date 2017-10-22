CARMEDYA.COM – Zorlu zeminlerde en büyük yardımcınız kim? Türkiye lastik sektöründeki markalarından olan Lassa, Pick-Uplar ve 4×4 araçlar için özel lastik üretti.

Lassa Competus Keşif Konvoyu 12-15 Ekim tarihleri arasında, Likya Yolu’nda gerçekleşti.

Zorlu zeminlerde en büyük yardımcınız kim?

Offroad tutkunlarının katıldığı, doğa ile iç içe gerçekleşen etkinlikte 4×4 arazi lastiği Lassa Competus zorlu yollarda sağladığı yüksek performansı ve konforu bir kez daha kanıtladı. Macerada, Likya Yolu’ndaki bazı antik kentler gezilirken, Alakır Vadisi gibi derin vadileri görme fırsatı yakalandı ve Toros’un doğal güzellikleri keşfedildi.

Lassa Competus Keşif Konvoyu’nda bu yıl Lassa Competus A/T 2 macera tutkunlarına eşlik etti. Lastik yol dışı ortamlarda başarılı işler çıkarıyor. Bir önceki nesle göre çekici bir görünüşe sahip olan bu yeni nesil lastik, yapılan testlerde yeni teknoloji karışımıyla geliştirilmiş daha yüksek bir ıslak zemin performansı sağlıyor. Rakiplerine göre daha düşük yuvarlanma direnci sayesinde yakıt tasarrufu da sağlayan Competus A/T 2, her koşulda sağlam ve güvenli bir şekilde yol almak isteyen offroad kullanıcıları için en ideal tercih olduğunu kanıtlıyor.

Lassa Competus ile zor yollar dert değil

Competus Keşif Konvoyu rotasında sürücüler, ilk gün Antalya’da kısa bir bilgilendirme sonrasında Lassa Competus A/T 2 lastiklerle güçlendirilmiş araçlarıyla Beydağı Yaylası’na çıkıp, Kitanaura Antik Kenti ziyaretinden sonra Ovacık mevkiinde günü tamamladılar. İkinci gün Alakır Vadisi görüldükten sonra eski kervan yolunda ilerlenip İdebessos Antik Kenti gezildi.

Zorlu ama eğlenceli

Turun üçüncü gününde Likya yolu üzerinde yer alan Baranda Gölü, Girdev Gölü ve yaylasına gidildi. Daha sonra Likyalıların Massikytos adını verdikleri Batı Toros Dağları’nın en yüksek zirvesi bozuk yayla yolları ile geçildi. Akdağ Yaylası, göçerleri ve gölleri de macera kapsamında görüldü. Kekova’da son bulan üçüncü günün ardından dördüncü günün sabahı düzenlenen tekne turu ve Kekova batık şehir gezisi sonrası Antalya’ya varılarak, Competus Keşif Konvoyu tamamlanmış oldu.