Türkiye’nin yetkili servisi Auto King, gelişen teknoloji ve bilgi birikimi ile yetkili servis kavramı değişiyor. Türkiye’deki hedeflerini ele aldığı toplantıda konuşan, Hazine Eski Müsteşarı, akademisyen ve ekonomist Mahfi Eğilmez, bu büyük dönüşüm hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi. Toplantı sonunda konuşmacıların ortaya koyduğu tabloda net sonuçlar ortaya çıktı. İlerleyen dönemde artan araç sayısı ile birlikte araç servis hizmetine olan ihtiyacın da artacağı ancak kurumsal bir marka çatısı altına girmeyen servislerin bu süreçte piyasadan yok olup gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı gerçeği ortaya çıktı. 2018 yılında yeni konseptli servis merkezleri için franchise vererek büyüyeceklerine dikkat çeken Auto King Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu, Auto King çatısı altında yer almak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Yetkili serviste kurallar değişiyor

Hasar maliyetlerini optimize etmek, müşteri memnuniyetini arttırmak ve ilişkiyi performans göstergeleriyle yönetmek isteyen sigorta şirketlerinin, güçlü bir marka algısı için hasar onarım hizmetlerindeki konsolidasyonu hızlandırdığını söyleyen Auto King Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu, artık işin sadece onarım yapmanın ötesine geçtiğini belirtti. Teknoloji, müşteri beklentileri ve paydaşların oyun kurallarıyla servislerin, tamirin çok ötesinde bir iş yapacağına işaret eden Dayoğlu, “Bu durumda da iyi usta, iyi servis kavramı tarih oluyor. Servisçilik artık, bir bütünün önemli bir parçası olmaktan geçiyor. Bu durumda servislerin büyük bir çatı altında buluşup ortak fayda yaratması gerekiyor” diye konuştu.

Servis kategorileri üçe ayrılacak

Yetkili serviste kurallar değişiyor. Auto King, hasarlanan parçayı onarmak hedefiyle çıktığı yolda bugün ülke ekonomisine 1 milyar TL’den fazla tasarruf sağladı. 2018’den itibaren Auto King servislerinin ‘Ekspres mini onarım ve bakım servisleri’, ‘Hasar onarım servisleri’ ve ‘Mobil parça onarım servisleri’ olmak üzere üç ana kategoriye ayırılarak yönetileceğini söyleyen Auto King Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu, “Bu yeni servis tipleri ile ilgili tüm detay projelerinizi hazırladık. Yeni uygulamaya öncelikle İstanbul’da başlıyoruz. Hedefimiz 2018 yılında İstanbul’da yetkili servislerin ve sanayi sitelerinin olduğu bölgelerde 6 mobil parça onarım servisi açarken, mini onarım ihtiyaçlarını hızlıca karşılayıp İstanbul trafiğinde zaman kaybetmek istemeyen araç sahiplerine hizmet edecek 6 tane ekspres mini onarım ve bakım servisi açmak. Buna ilave olarak bir model hasar onarım servisi inşaatını tamamlarken yılda 10 bin araç onarımı yapabilecek hasar onarım servislerini de yapıya katacağız. Yeni bayilerimiz bu ayrıcalıklı servis modeline sahip olacak. Başvuruları toplamaya başladık” diye konuştu.

60 bin araç mini onarım için geliyor

Yetkili serviste kurallar değişiyor. Ayhan Dayoğlu, “Bugün yurt içinde ve yurtdışında 52 servis noktasıyla hizmet veriyoruz. Her yıl mini onarım hizmetinden yararlanan araç sayısı 60 bin adet mertebesine. Auto King servisleri dışından toplanıp onarılarak tekrar ilgili servise gönderilen parça sayısı da 160 bin adet seviyesine yükseldi. Türkiye’de 120 bin metrekare toplam kapalı alanda, 120 adet mobil servis aracı ile 1600 teknisyen ve yönetici sayesinde, bilgi işlem alt yapısı, eğitim akademisi ve operasyonlarla bu süreci yönetebilen bir başka firma daha yok” değerlendirmesini yaptı.

Yılda 1.8 milyon hasar dosyası açılıyor

Yetkili serviste kurallar değişiyor. Ayhan Dayoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İki servis tipi arasında ciddi fiyat ve onarım kalitesi farkı bulunuyor. Filo şirketleri de servis seçiminde zorlanıyor. İşleri zor. Uzun dönemli hesap yapmak ve hesabı denkleştirmeleri gerekiyor. Bir tarafta müşteri memnuniyeti, pozitif müşteri deneyimi yaratırken diğer tarafta maliyet optimizasyonu yapmak zor zanaat. İşte biz Auto King olarak buradaki ihtiyacı karşılamak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.”