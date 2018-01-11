CARMEDYA.COM – Yenilenen Honda Jazz, 130 PS gücünde yeni bir motor seçeneğiyle Türkiye’de. Honda Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden önce satışına başlayacağı Jazz’da ayrıca Dynamic adı verilen yeni bir donanım seviyesine de yer veriliyor.

Yenilenen Honda Jazz Avrupa’dan önce Türkiye’de yollarında

Yeni donanım seviyesi ve motor seçeneği ile 13 Ocak’ta yollara çıkıyor. Dış tasarımı ve iç mekan terimleri yenilenirken ürün gamına Dynamic adında yeni bir donanım seviyesi eklenmiş. Araçta130 PS güç üreten 1,5 litre hacimli i-VTEC benzinli motor da ilk kez kullanıma sunuluyor.

Dış tasarımda yapılan güncellemeler yeni nesil Honda modellerinde de kullanılan ve markanın imzası niteliğinde olan ön far ve ön ızgara tasarımı bulunuyor. Yenilenen ön tamponda daha keskin hatlar, havalandırma ızgaralarının çevresindeki belirgin konturlar şeklinde dizayn edilmiş. Yenilenen arka tasarımda parlak siyah uygulanmış.

Honda’nın Jazz’da yer verdiği 1,5 litre hacimli i-VTEC motoru yüksek güç üretimini düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon salınımı ile aynı potada eritiyor. Euro 6 emisyon normlarını karşılayan motor isteğe bağlı olarak sunulan CVT otomatik şanzımanla 100 km’de ortalama 5,4 litre yakıt tüketirken 124 gr/km C0 2 salınımı gerçekleştiriyor. Optimize edilen CVT şanzıman hızlı gaz tepkimesi sunuyor. Ayrıca daha önce kullanımda olan 102 HP gücündeki 1.3 i-VTEC benzinli motor da tüm donanım paketlerinde sunulmaya devam ediyor.

Dynamic donanım

Jazz yeni motor seçeneği ile birlikte Dynamic adında yeni bir donanım paketi de sunuyormuş. Ön tampon altı eklentisi, arka tampona entegre üç parça arka difüzör ve sportifliği destekleyen hatlar modelde bolca yer alıyor. Yine Dynamic donanım paketi ile birlikte LED ön farlar, ön sis farları, yan marşpiyeler, tavan spoyleri ve 185/55 R 16 ebatlarında lastiklere sahip parlak siyah alaşım jantlar devreye giriyor. İç mekânda ise turuncu dikişli döşemeler, deri direksiyon simidi ve deri vites topuzu sportif ve dinamik havayı tamamlıyor.

60:40 oranında iki parça halinde katlanan arka koltuklar sayesinde 1.314 litrelik bir bagaj kullanımı, Sihirli Koltuklar farklı kullanım kombinasyonlarını beraberinde getiriyor. Koltukların katlanmasıyla 2.480 mm uzunluğa ve 1.280 mm yüksekliğe sahip bir kargo alanı ortaya çıkıyor.

Yenilenen Honda Jazz’da, hız sabitleyici, ısıtmalı ön koltuklar, far sensörü ve Şehir içi Aktif Fren Sistemi standart olarak sunuluyor. Üst donanım paketlerinde 7 inçlik Honda Connect bilgi ve eğlence sistemi, çok açılı geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma ve Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi ve Trafik İşareti Tanıma Sistemi teknolojisi paketi devreye giriyor.