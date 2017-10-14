CARMEDYA.COM – Geçtiğimiz günlerde yüzde 40 oranında zam ile gündeme taşınan Motorlu Taşıt Vergisi’ndeki (MTV) artış oranları yeniden düzenlendi.

Yüzde 40 oranındaki zama gelen büyük tepkiler sonucunda yeniden değerlendirme yapılırken, MTV oranındaki artış 1300 cc’nin altındaki araçlar için yüzde 15, üstü araçlar için de yüzde 25’e çekildi. Yeni düzenlemeyle birlikte vergilendirmede yeni sisteme geçildi ve taşıt değerlerinin belirleyici olacağı ayrı bir vergilendirme sistemi getirildi.

Son zamla birlikte 40 bin TL ile 70 bin TL fiyat ve 1301 – 1601 cc motor hacmi aralığındaki taşıtlar için yüzde 10 vergi artışıyla toplam ödenecek rakam 1423 TL’ye ulaşıyor.

Eğer otomobilin fiyatı 70 bin TL’nin üzerine çıkarsa bu kez devreye yüzde 20 vergi artışı giriyor ancak kademeli bir uygulama söz konusu. Bu yeni düzenlemeye göre ise 3500 ila 4000 cc’ye kadar motor hacmine sahip ve değeri 400 bin TL üzerindeki araçlarda vergi 21 bin 617 TL’ye çıkıyor.