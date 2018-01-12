CARMEDYA.COM – Yeni Arteon, Türkiye’de dizel motor seçeneklerinin ardından, benzinli motor seçeneğiyle de satışa sunuldu. Arteon’un DSG şanzımanlı 1.5 litrelik yeni TSI motoru, 150 PS güç ve 250 Nm bulunuyor.

Yeni Volkwagen Arteon 1.5 modeli ne kadara satışa sunulacak?

Aktif Silindir Yönetimi (ACT) sistemine sahip Arteon 1.5 TSI 150 PS DSG ile showroomların da sergiliyor. Arteon, Türkiye’de daha önce 150 PS ve 240 PS güç üreten dizel 2.0 TDI motorlu seçenekleriyle satışa sunulmuştu.

Arteon, arka koltuklardaki geniş diz mesafesi, 563 lt ile 1.557 lt arasında değişen bagaj hacmi bulunuyor.

Arteon dış tasarımında kullanılan krom detay Kaput üzerinde devam eden “V” şeklindeki karakteristik hatlar, LED farlar ve radyatör ızgarasına entegre LED gündüz sürüş farları standart özellik olarak sunuluyor.

2 farklı donanım seviyesiyle alınabiliyor

Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150PS DSG, ‘Elegance’ ve ‘R-Line’ olmak üzere 2 farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Elegance donanım seviyesinin konfigürasyonu, premium sınıfa has bir donanım ve stil sunarken; R-Line donanım seviyesi ise, sportif tasarım öğelerine sahip. Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak 19 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, dinamik viraj farı özelliğine sahip LED “High” ön farlar, dinamik sinyale sahip LED stop lambaları, kolay açılır / kapanır bagaj kapağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Alcantara/ Vienna döşemeye sahip koltuklar, Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”, progresif direksiyon ve 3 renkli ambiyans aydınlatma sunuluyor.

20 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, geniş yüzeye sahip panoramik açılır cam tavan, 14 yöne elektrikli olarak ayarlanabilen ön koltuklar ile sürücü koltuğunda masaj özelliği, ısıtmalı direksiyon ve çift renkli nappa deri döşeme diğer opsiyonel donanım seçenekleri arasında.

Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150PS DSG modeli R-Line ve Elegance donanım seviyelerinde 235 bin 300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satılıyor.