Yeni Volkswagen Polo Böyle mi Olacak?

CARMEDYA.COM – Ortaya çıkan bir fotoğraf kafaları karıştırmaya yeti. B segmentinin başarılı oyuncularından olan Polo yenileniyor mu?

Ortaya çıkan görüntüler bu soruyu akıllara getirdi. Model tasarım olarak ön ve arka yüzünde değişim yaşamış. Makyaj mı yenilik mi soruları arasında git gellere yaşarken, otomobil bu haliyle oldukça genç ve dinamik görünüyor.

Modelin yenilenmesi gündemi karıştıra dursun, yeni platform üzerinde yükselmeside muhtemel görünüyor. İç mekanda yaşanacak olan büyük değişimler kameralara ne yazık ki yansımamış.

Motor olarak ise giriş seviyesinde 1.0 litre gamında 3 farklı seçenek olması bekleniyor. 1.2 litre ve 1.4 litre benzinli seçenekleride modelde yer alacak.