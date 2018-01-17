CARMEDYA.COM – Volkswagen Jetta, markanın en iddialı modellerinden biriydi. Model yeniden tasarlanarak Detroit Auto Show’da sergilendi. Model selefine göre daha dinamik hatlara kavuşmuş.

Yeni Volkswagen Jetta Detroit Fuarı’nda sahne aldı

Modern bir görünüme kavuşan otomobil, MQB platformunda yükseliyor. Arkaya doğru hızlı alçalan tavan yapısı, otomobile Coupe tasarım formunu işlemiş. Kokpitte önemli değişimler yapılmış. Bu değişimler ile dışı gibi model içeride de modern havayı yakalamış durumda. Otomobil 1.4 litrelik turbo motor ile gelecek. Bu motorun yanında dizel ve benzinli gamında bir çok seçenek olacak.