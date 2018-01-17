Buradasınız
Home > Otomobil Fuarları > Detroit Otomobil Fuarı > Yeni Volkswagen Jetta Detroit Fuarı’nda sahne aldı

Yeni Volkswagen Jetta Detroit Fuarı’nda sahne aldı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
2019 VW Jetta

CARMEDYA.COM – Volkswagen Jetta, markanın en iddialı modellerinden biriydi. Model yeniden tasarlanarak Detroit Auto Show’da sergilendi. Model selefine göre daha dinamik hatlara kavuşmuş.

Yeni Volkswagen Jetta Detroit Fuarı’nda sahne aldı

2019 VW Jetta

Modern bir görünüme kavuşan otomobil, MQB platformunda yükseliyor. Arkaya doğru hızlı alçalan tavan yapısı, otomobile Coupe tasarım formunu işlemiş. Kokpitte önemli değişimler yapılmış. Bu değişimler ile dışı gibi model içeride de modern havayı yakalamış durumda. Otomobil 1.4 litrelik turbo motor ile gelecek. Bu motorun yanında dizel ve benzinli gamında bir çok seçenek olacak.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

Benzer yazılar

Otomobilin Geleceği İTÜ’de Tartışıldı

Mazda3’ten Üretim Rekoru

Yukarı