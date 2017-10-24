CARMEDYA.COM – Yeni Volkswagen Golf Sportsvan sipariş almaya başladı. Marka aile otomobili gereksinimlerini karşılamak içi 2018 Golf Sportsvan modelini ortaya çıkardı.

Yeni Volkswagen Golf Sportsvan sipariş almaya başladı

VW Golf Sportsvan’ın güncellenmiş versiyonu geçen Eylül ayında piyasaya çıkmıştı. Şimdi ise bir takım destek sistemleriyle ve yeni nesil bilgi-eğlence ekranı standart olarak pazara girdi. VW Golf Sportsvan’ın dış görünüşünü mevcut Golf’le uyumlu tutmak için tazelediler. Değişiklikler arasında yeni tamponlar, farlar, alaşım jantlar ve özel boya seçeneği sunuluyor.

İç mekanda yeni dekorlar, kumaşlar ve deri seçenekler var. Yeni sürücü yardım sistemleri arasında, Şehir Acil Frenleme ve Yaya İzleme, Acil Yardım ve Park Assist yer alıyor. İsteğe bağlı Discovery Pro bilgi-eğlence sistemi modelde sunuluyor. 9.2-inç ekran selefine göre geliştirilmiş.

Yeni VW Golf Sportsvan, 85 HP ve 110 HP güç seçeneklerinde 1.0 litrelik TSI motor ile geliyor. 130 HP ve 150 HP gücünde motor ise 1.5 litre hacminde sunulacak. VW ayrıca iki TDI seçeneği de sunacak.