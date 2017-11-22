CARMEDYA.COM – Yeni Volkswagen Caddy Alltrack Türkiye ‘de. Volkswagen Ticari Araç’ın sınıfının modeli Caddy’nin, Alltrack versiyonu Türkiye’de satışa sunulacak. Peki Türkiye’de satışa çıkacak olan Alltrack’ı diğer modellerden ayıran özelliği ne?

Yeni Volkswagen Caddy Alltrack Türkiye ‘de

Krom ızgarası, özel tasarım koltukları, mat gümüş renk yan aynaları, gümüş renk tavan rayları, iç tasarımda kullanılan krom kaplama detayları bulunuyor. Yeni Caddy Alltrack üç krom şeritli ön ızgara ve ızgara üzerinde yer alan Alltrack logosu ön kısımda yer alıyor. Üfleçler, ışık ayarı, el freni gibi kontrol düğmeleri, orta konsol yükseklik ve konum ayarı, yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu, ön yolcu koltuğu altında saklama gözü gibi özellikler bulunuyor.

Teknolojik Donanım

USB, AUX-IN ve SD kart girişi, Bluetooth, arka park sensörü, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynası, eve geliş-evden çıkış aydınlatma sistemi, yol bilgisayarı gibi özellikler sunuyor. Caddy Alltrack’te, ESP, ABS, ASR, EBC, BAS, Hill holder, ikincil çarpışma önleme asistanı, yorgunluk tespit sistemi, sürücü ve ön yolcu yan hava yastığı ve perde hava yastığı standart olarak sunuluyor.

İkincil çarpışma önleme asistanı

Yeni Volkswagen Caddy Alltrack Türkiye ‘de. ‘Yorgunluk Tespit Sistemi’ ile hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor. ‘İkincil çarpışma önleme asistanı’ ise olası bir ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s’ ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor.

2.0 TDI 102 PS motorla satışa sunulan Yeni Caddy Alltrack, 94 bin 270 TL’den başlayan fiyatlarla ve Auto Credit ile ayda 990 TL’den başlayan taksitlerle satın alınabiliyor.