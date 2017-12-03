CARMEDYA.COM – Türkiye’de satışına Kasım ayında başlanan Yeni Subaru XV modeli, güvenlik performans testi olan Euro NCAP’ten en yüksek puan olan “5 yıldız” elde etti.

Yeni Subaru XV modeline tam not

Programa 2016 yılında eklenen güvenlik performansı kriterleride eklendi. Otonom sürüşe yatkın teknolojilerin çarpışmayı önlemedeki etkinliği ve yayaların korunması da artık değerlendirilmeye başlandı. Tüm versiyonlarında standart olarak EyeSight sürüş destek teknolojisi ile donatıldı. Yeni Subaru XV modeli, Euro NCAP’in “Yetişkin Yolcu Koruması”, “Çocuk Yolcu Koruması”, “Yaya Koruması” ve “Güvenlik Asistanları” kriterlerinde elde ettiği ortalamanın oldukça üstünde puanlarla dikkat çekti.

Yeni Subaru XV’nin kazandığı güvenlik ödülleri

Ekim 2017: Subaru’nun EyeSight özellikli 6 modeli “IIHS 2017 TOP SAFETY PICK + (TSP+) Güvenlik Ödülü”nü kazandı. ABD’deki sigorta şirketleri tarafından desteklendi. IIHS, Subaru’nun 2018 model Yeni Subaru XV (Crosstrek) ve WRX modellerine ödül verdi. Bu modeller ile birlikte EyeSight özelliğine sahip Legacy, Outback, Forester ve Impreza modellerini “IIHS TSP+” ödülüne layık gördü.

Nisan 2017: Yeni Subaru XV’nin ilk güvenlik ödülü, Japonya’daki bağımsız test kuruluşu JNCAP’ten geldi. Subaru’nun yeni “Subaru Global Platformu” üzerinden geliştirilen ilk modeller olan yeni XV ve Impreza, NASVA tarafından gerçekleştirilen önleyici güvenlik performansı değerlendirmesi olan JNCAP’te 2016-2017 Grand Prix ödülüne ulaştılar. JNCAP sonuçlarına göre çarpışma performansı ve yaya koruması alanlarında 199,7 gibi rekor bir puana ulaşan yeni Subaru XV ve yeni Subaru Impreza, motor kaputunun üzerindeki yaya havayastığını (Japonya pazarında sunulmaktadır) standart olarak sunmalarıyla da “Özel Ödül” kazandılar.