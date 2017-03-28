Yeni Ssangyong Rexton Ortaya Çıktı

CARMEDYA.COM – Ssangyoung’un SUV’u Rexton yenilendi. Seul Otomobil Fuarı öncesi ortaya çıkan model selefinden daha dinamik görünüyor. Uluslararası Rexton ismiyle satılacak olan model, sadece Kore’de G4 Rexton olarak satılacak. İki ve dört tekerlekten çekiş sisteminide kulanıcılarına sunacak.

İçeride 9.2 inç büyüklüğünde ekran dikkat çekiyor. Bu ekran Apple Carplay, Android Auto gibi yazılımları destekliyor. Yeni Rexton 4850 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1800 mm yüksekliğe ve 2864 mm aks mesafesine sahip.

Modelde 2.2 dizel ve 2.0 litre benzinli motor seçenekleri yer alacak. Modelde şerit takip asistanı, şehir için acil durum freni gibi donanımlarda yer alacak.