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Yeni Ssangyong Rexton Ortaya Çıktı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Ssangyoung’un SUV’u Rexton yenilendi. Seul Otomobil Fuarı öncesi ortaya çıkan model selefinden daha dinamik görünüyor. Uluslararası Rexton ismiyle satılacak olan model, sadece Kore’de G4 Rexton olarak satılacak. İki ve dört tekerlekten çekiş sisteminide kulanıcılarına sunacak.

 

İçeride 9.2 inç büyüklüğünde ekran dikkat çekiyor. Bu ekran Apple Carplay, Android Auto gibi yazılımları destekliyor. Yeni Rexton 4850 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1800 mm yüksekliğe ve 2864 mm aks mesafesine sahip.

 

Modelde 2.2 dizel ve 2.0 litre benzinli motor seçenekleri yer alacak. Modelde şerit takip asistanı, şehir için acil durum freni gibi donanımlarda yer alacak.

 

 

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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