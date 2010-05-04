Yeni Seat Ibiza Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Yeni Ibiza’nın 1.0 75 HP S&S modeli, 57 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla SEAT yetkili satıcılarında yerini aldı. Reference ve Style olarak 2 ayrı donanım paketiyle beğeniye sunulan Yeni Ibiza, ilk etapta manuel ve DSG şanzımana sahip 3 farklı benzinli motor seçeneğiyle alınabiliyor.

İlk olarak 1984 yılında pazara sunulan ve SEAT markasının ikonu haline gelen Ibiza’nın 5. nesli; teknoloji, iç mekan ve konfor yönünden geçirdiği iyileştirmeleriyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Volkswagen Grubu’nun yeni MQB A0 modüler platformunda üretilen ilk model olma özelliğine sahip yeni Ibiza, gelişmiş teknolojilerle donatılırken aynı zamanda iç hacimde dikkate değer iyileştirme özellikleri de sunuyor.

Otomobilde farklı alüminyum blok ve silindirlerde benzinli motor seçenekleri bulunuyor. Türkiye’de satışa sunulan motor seçeneklerinden ilki 75 HP güç üreten 3 silindirli 1.0 MPI motor. Bu motor fabrika verilerine göre 100 km’de 4.9 litre yakıt tüketirken, km başına 112 gr CO2 emisyonu üretiyor. Turbo kompresörlü, ara soğutuculu ve direkt enjeksiyonlu 1.0 EcoTSI motor ise 95 HP manuel ve 115 HP DSG versiyonlarıyla sunuluyor.

2018 yılının ilk çeyreğinde 1.5 TSI EVO 150 HP benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulacak olan yeni Ibiza’nın, dizel motor seçeneği olan 1.6 TDI 95 HP ise manuel ve DSG şanzıman alternatiflerine sahip olacak.

SEAT’ın DNA’sında bir sonraki adım



Beşinci nesil Ibiza, SEAT’ın tasarım DNA’sını bir üst seviyeye taşıyor. Aracın ön kısmında üçgen Full LED farlar ve LED gündüz sürüş farları dikkat çekiyor. Izgarada yer alan amblem, kaput üzerindeki iki karakteristik çizgi ve krom kasasındaki ufak boşlukla vurgulanıyor.

Aracın arkası tipik Ibiza tasarımına sahip. Aracı tek parça halinde saran arka stop lambalar, arkadaki çıkıntılarla bütünleşerek aerodinamik performansa katkıda bulunuyor.

Göstergeler, sürücünün gözlerini yoldan ayırmasını gerektirmeyecek şekilde ve mümkün olan en yüksek konumda yer alıyor. İç mekanda kullanılan kaplamalar, tasarım ögeleri ile 8 inçlik Black Panel dokunmatik ekran arasında bir denge sağlıyor. Vites kutusu da kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla mümkün olan en yüksek konumda yer alıyor.

63 litre artan bagaj hacmi



4,059 mm boyunda, 1,780 mm genişliğinde ve 1,444 mm yüksekliğindeki (FR versiyonda 1,429 mm) otomobil, bir önceki modele kıyasla 87 mm daha geniş ve aynı zamanda 2 mm daha kısa ve 1 mm daha alçak.

63 litrelik artan hacmiyle 355 litreye çıkarılan bagaj kapasitesi aracın gelişen özellikleri arasında.

Dört farklı paket



Yeni Ibiza, sırasıyla Reference ve Style versiyonlarından başlayarak dört farklı donanım serisiyle sunulacak. İlk etapta Reference ve Style donanımlar satışa sunulurken, FR ve XCellence ise ilerleyen dönemde showroomlarda yerini alacak.

FR versiyonu, Ibiza’nın sportif karakterini öne çıkaran arka tamponun her iki yanındaki egzoz çıkışları gibi ayrıntıları barındırıyor. XCellence versiyonundaki krom detaylar ise araca şıklık katıyor.

Sürücü destek sistemleri



Otomobilin Reference donanımda 5” Dokunmatik Renkli Ekran, Ön Bölge Asistanı (Front Assist), Hız Sabitleme Sistemi, İkincil Çarpışma Freni, 6 Hava Yastığı, Yorgunluk Tespit Sistemi ve Bluetooth gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Style donanımda ise bunlara ek olarak Deri Direksiyon, Otomatik Klima, LED Gündüz Sürüş Farı ve LED Arka Stop Lambaları gibi özellikler ön plana çıkıyor.

Birçok sürücü destek ve güvenlik sistemini standart olarak sunan yeni Ibiza, EuroNCAP testinden 5 yıldız alarak güvenlik konusunda da başarısını kanıtlamış durumda. Yeni Ibiza’da ayrıca Adaptif Hız Sabitleyici, KESSY Anahtarsız Giriş & Çalıştırma Sistemi ve yeni nesil ön ve arka park sensörlerinin yanı sıra, daha yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip geri görüş kamerası ile 8 inçlik dokunmatik bir ekran yer alıyor. En iyi teknolojiyi iç mekandaki uyumu bozmadan sunan 8 inçlik fonksiyonel entegre ekran, Ibiza’da ilk kez kullanılıyor.