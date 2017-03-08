Yeni Seat Ibiza 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’na Damga Vurdu

CARMEDYA.COM – SEAT’ın tüm dünyada 5.4 milyondan fazla adetle en çok satan modeli olan Ibiza’nın yenilenmiş hali, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılıyor. İspanyol marka fuarda ayrıca, CUPRACER Evo 17 ve 300 hp gücündeki Yeni SEAT Leon CUPRA’yı da sergiliyor.

Barselona’da geliştirilen ve SEAT’ın geleceğinde belirleyici bir adım olarak gösterilen Yeni SEAT Ibiza, Cenevre Otomobil Fuarı’nda otomobil tutkunlarıyla ilk kez buluştu.

SEAT markası için bir dönüm noktası

Markanın ürün atağındaki en büyük adımlardan biri olarak tanımlanan Yeni SEAT Ibiza, Volkswagen Group’un en yeni teknolojisi MQB-A0 platformunun bu segmentte ilk kez kullanıldığı model olmasıyla da öne çıkıyor.

Beşinci nesil Ibiza’da ileri teknoloji, sıra dışı dinamizm ve iç alanda dikkat çekici oranda kalite artışı hemen göze çarpıyor. Yeni MQB-A0 platformuyla iç bölüm ferahlığı ve değişkenliği önemli ölçüde geliştirilmiş olan ve daha yüksek sınıfların teknoloji seviyesine çıkan Yeni SEAT Ibiza, zarafeti ve şıklığı birleştirirken, dinamik karakterini de terk etmemiş.

Üst düzey kalite ve ileri teknoloji…

Kullanışlılık, akıllı teknoloji ve bağlanabilirlik sunan Yeni Ibiza, kablosuz şarj ünitesi ve GSM sinyal yükselticinin yanı sıra, Leon ve Ateca’da da sunulan ama bu sınıf için hiç de alışılmış olmayan Sürücü Destek Sistemlerini de içeriyor (Ön Bölge Yardımı, Adaptif Hız Sabitleyici ve diğerleri). 8 inç dokunmatik ekranın entegrasyonuyla Apple Car Play, Android Auto ve Mirror Link teknolojilerini içeren Full Link teknolojisinin keyfini rahat bir şekilde sürmek mümkün oluyor.

Otomobilde ayrıca Beats ses sistemi yer alıyor: yüksek kaliteli ses eğlence sistemiyle müzik tutkunlarına enerji, duygu ve heyecan sunan marka, müzik dinleme şeklini tamamen değiştiriyor. Sistem, 6 adet hoparlör, 1 adet yüksek kalite subwoofer ve 8 kanallı bir 300W amplifikatör kullanıyor.

Bugüne kadar ki en güçlü SEAT: SEAT Leon CUPRA

İspanyol markanın şimdiye kadar ürettiği en hızlı seri üretim modeli olan yeni SEAT Leon CUPRA da Cenevre Otomobil Fuarı’nda SEAT standında sergileniyor. SEAT Leon CUPRA, 300 hp motoruyla 380 Nm maksimum tork üretirken, 0’dan 100 km/s’ye 4,9 saniyede ulaşabiliyor. Güç, tork ve güç dağıtımında yapılan gelişmeler, performans açısından belirgin bir ilerlemeye işaret ederken yeni model ayrıca, Leon serisinin diğer modellerinde de sunulan güvenlik, bağlanabilirlik ve multimedya teknolojisiyle donatılmış olarak geliyor.

Daha fazla CUPRA : CUPRACER Evo 17

SEAT’ın fuarda sergilenen bir diğer modeli ise iç ve dış tasarımında estetik bakır detaylara sahip, dış yüzeyi mat gri, içerisi ise karbon fiber olan sıradışı bir model: SEAT Leon CUPRACER Evo 17. TCR Uluslararası Serisi’nde piste çıkması planlanan CUPRA’nın yarış versiyonu model, biri DSG’ye, diğeri manuel sıralı şanzımana sahip iki versiyon olarak sunuluyor. Leon CUPRACER Evo 17, trafiğe çıkabilir versiyonuyla aynı motora sahip olsa da 350 hp güç (2016 versiyonundan 20 hp daha fazla) ve 420 Nm tork üretiyor.