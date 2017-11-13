Ateca, Leon ve Ibiza modellerinden sonra Yeni SEAT Arona da Euro NCAP güvenlik testlerinde tam not olarak tanımlanan 5 yıldızı almayı başardı. Test sonuçlarına göre, Yeni Arona başta yetişkin yolcu ve yaya koruma olmak üzere her kategoriden başarılı notlar aldı.

Yeni Seat Arona EuroNcap’den tam puan aldı

SEAT ailesinin en genç üyesi olan Yeni Arona, Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen zorlu güvenlik testlerinden geçerek 5 yıldız aldı. Markanın ürün atılımlarından biri olarak görülen Yeni Arona böylece Leon, Ibiza ve Ateca modellerindeki gibi yüksek güvenlik standartlarına da sahip olduğunu kanıtladı.

Çocuk güvenliği önemli

Yeni SEAT Arona’nın ön ve arka koltuklarında aktif gergi sistemli ve yük sınırlayıcı emniyet kemerleri yer alıyor. Bu özellik, çocuk güvenliğine ilişkin otomobile avantaj sağlıyor. Aktif gergi sistemi, yayanın gövde ve kalçasını saran kemerin çarpma anında gevşekliğini azaltarak hem yetişkinleri hem de çocukları koruyor. Yeni SEAT Arona’da arka koltuklardaki Isofix ve Top Tether sabitleme noktalarının yanı sıra hız sınırlayıcısı, arka koltukta üçüncü baş desteği, tüm koltuklarda emniyet kemeri uyarısı ve altı adet hava yastığı standart olarak sunuluyor.

Yeni SEAT Arona’da standart olarak sunulan güvenlik özellikleri arasında yokuş kalkış desteği, ikincil çarpışma freni, ön bölge asistanı ve yorgunluk tespit sistemi öne çıkıyor. Opsiyonel olarak da kör nokta tespit sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı satın alınabiliyor.

Testler geçmiş yıllara göre zorlaştı

Son aylarda kriterleri önemli ölçüde yükseltilen Euro NCAP güvenlik testlerinde alınan her beş yıldızın değeri gittikçe artıyor. Euro NCAP kapsamında, piyasadaki otomobiller giderek daha da zorlu testlere tabi tutuluyor. Örneğin, çocuk güvenliği korumasının güvenilir bir şekilde test edilebilmesi için 6 ve 10 yaş aralığındaki çocukların simüle edildiği çarpışma testi mankenleri kullanılıyor. Önden darbe ile bir direğe 75 derecelik bir açıyla yandan çarpa testleri de zorlaştırılmış durumda. Bu kriterlerin yanı sıra testlerde kullanılan mankenlerin çeşitliliği de artırıldı.